XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno: a Roma gli studenti del Messedaglia

Si è svolta lo scorso 21 marzo a Roma la XXIX “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. All’evento realizzato e presieduto dal presidente di “Libera”, don Luigi Ciotti, hanno partecipato migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia che da piazza Esquilino hanno raggiunto il Circo Massimo. Tra loro hanno rappresentato le scuole di Verona gli studenti della III E e della IV D del “Messedaglia” accompagnati dalla prof.ssa Stefania Lombardo: «Lo slogan della manifestazione quest’anno è stato: “Roma città libera”, voluto per commemorare l’ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse ardeatine. Per noi è risultato la crasi perfetta dei percorsi sviluppati con i ragazzi: la Shoah e le mafie, nell’ottica di una responsabile e non retorica elaborazione del passato in funzione di un’attiva partecipazione civica nel presente». Assieme a loro i parenti delle 1081 vittime innocenti delle mafie e le rappresentanze delle massime autorità politiche ed associative nella lotta alla criminalità organizzata, tutti uniti per «Prendere le distanze dalla retorica della memoria, quella memoria che usa parole d’occasione per celebrare in morte ciò che ha dimenticato o omesso di difendere in vita» a favore di un costante impegno quotidiano.

Nel pomeriggio i ragazzi, hanno scelto di partecipare al seminario “Gioco d’azzardo, racket, usura: fenomeni sommersi, vittime strozzate”, dove hanno potuto ascoltare tra gli altri illustri ospiti, la Prefetta, dott.ssa Maria Grazia Nicolò Commissaria Antiracket; don Marcello Cozzi, presidente della fondazione nazionale antiusura “Interesse Uomo”, il dott. Maurizio Fiasco, presidente Associazione Scientifica “Alea per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio” e la toccante testimonianza del sig. Luigi Ferrucci, presidente della “Federazione Antiracket Italiana”.