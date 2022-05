È deceduto ieri sera in via del Pestrino un 62enne residente a Piacenza che a causa di un malore alla guida ha perso il controllo della Mercedes che ha prima urtato il muro dell’ex caserma per poi fermarsi sul lato opposto a bordo strada contro dei cespugli.

A bordo del veicolo anche la moglie trasportata dal Suem 118 in ospedale.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale e i Carabinieri.

