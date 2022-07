Fine settimana 1-3 luglio: altri 33 decessi sulle strade d’Italia, 3 in Veneto

Nuova strage sulle strade con ben 33 decessi tra venerdì 1° e domenica 3 luglio. Una nuova mattanza, come segnalato da ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale di Forlì – con un record di ben 16 motociclisti deceduti, 12 automobilisti, 3 pedoni e 2 ciclisti.

Molti decessi nelle ore notturne, con mancate precedenze e fuoriuscite autonome ma anche guide in stato d’ebbrezza e un incidente con due decessi avvenuti a Guidonia. In Lombardia ben 6 decessi nelle 72 ore, seguita dal Piemonte con 5, Lazio con 4 morti e da Veneto e Puglia con 3 persone rimaste prive di vita sulle strade.

Un numero ormai costante da fine aprile di oltre 30 decessi con punte anche di 40, in un conteggio parziale che ASAPS attua nei fine settimana per sensibilizzare l’opinione pubblica, ad una guida prudente e attenta al rispetto delle regole. Deve far riflettere l’enorme numero di motociclisti morti, utenti sempre più deboli sulle principali vie delle vacanze.

