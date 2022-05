Incidente tra scooter e auto nel sottopasso tra Porta Nuova e Porta Palio

È stato ferito in modo serio lo scooterista che ieri sera verso le 22 è stato coinvolto in un incidente mentre percorreva il sottopasso che da Porta Nuova arriva a Porta Palio.

L’uomo, un 64enne, è venuto a contatto laterale con una BMW all’interno del sottopasso. L’automobilista è risultato negativo all’alcoltest e la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

La Polizia locale ricorda che i sottopassi sono severamente vietati ai motociclisti come segnalato da appositi cartelli.

