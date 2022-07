Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato a Bardolino per diffondere la cultura della sicurezza stradale

Nell’ambito delle iniziative della Polizia di Stato volte a diffondere “la cultura della sicurezza stradale” e nell’intento di promuovere condotte di guida virtuose, il Servizio di Polizia Stradale ha programmato una attività straordinaria del Pullman Azzurro per il periodo estivo: nelle medesime provincie in cui saranno intensificati i servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti, gli specialisti della comunicazione della Polizia Stradale spiegheranno agli utenti quanto sia importante essere sempre in perfette condizioni psicofisiche quando ci si mette alla guida.

Sono tanti gli strumenti che i nostri agenti possono estrarre dalla “cassetta degli attrezzi” a loro disposizione: video, tutorial, ricostruzione di incidenti realmente accaduti e tanto altro.

Veri e propri attivatori emozionali per condurre chi sale sul Pullman Azzurro della Polizia Stradale a riflettere sull’importanza delle regole.

Gli agenti della Polizia Stradale vi accoglieranno a bordo del Pullman Azzurro in Lungolago Francesco Lenotti, a Bardolino, venerdì 8 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Vi aspettiamo per darvi consigli utili.