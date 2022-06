Incidente tra auto e scooter in Zai a Verona

Incidente stradale ieri sera poco dopo le 20 in Zai, all’incrocio tra via Morgagni e via Torricelli, tra un’auto Toyota C-hr e uno scooter Yamaha T-max.

Coinvolti i quattro passeggeri dell’auto, israeliani di età compresa tra 37 e 52 anni ed uno scooterista di 51.

Le dinamiche

Dai primi accertamenti è emerso che l’auto, dopo aver percorso via Morgagni si è immessa di via Torricelli verso via Roveggia e nella manovra di immissione è entrata in collisione con lo scooter, che viaggiava su via Torricelli in direzione di via Roveggia stessa.

L’impatto è stato piuttosto forte, tanto che lo scooterista è stato trasportato al pronto soccorso e, dopo gli accertamenti, è stato ricoverato all’ospedale di Borgo Trento, con prognosi iniziale di 30 giorni.

I quattro passeggeri dell’auto sono risultati negativi all’alcoltest, non ancora noto l’esito degli esami tossicologici dello scooterista, effettuati in ospedale.

Ancora in corso gli accertamenti della Polizia locale sulle cause precise del sinistro.

