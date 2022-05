Facendo inversione ad U in via Torbido sfiora una volante della Polizia locale: -18 punti sulla patente

Domenica notte movimentata in via Torbido dove, all’uscita di un noto locale nei pressi di via Giolfino, si è sfiorata la tragedia.

Un giovane, appena uscito dal locale e dopo aver recuperato l’auto parcheggiata, ha pensato bene di fare una vietata e pericolosa manovra di inversione ad U, proprio mentre sopraggiungeva una pattuglia della Polizia Locale, con la quale ha per poco sfiorato lo scontro. L’autovettura è stata immediatamente inseguita e bloccata. Il giovane, un veronese, è risultato positivo all’etilometro e segnalato alla Procura della Repubblica.

Al conducente sono stati decurtato ben 18 punti dalla patente, 10 per la guida in stato di ebbrezza e 8 per la manovra pericolosa.

Dalle immagini della Centrale Operativa è inoltre emerso che numerosi giovani usciti dal locale attraversavano via Torbido a piedi, azione questa assolutamente vietata anche perchè sulla strada non ci sono strisce pedonali. Si tratta di ragazzi spesso sotto l’effetto dell’alcol, per i quali tali atteggiamenti potrebbero avere conseguenze drammatiche.

