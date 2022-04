In Gran Guardia la mostra su Caroto, il grande pittore veronese del ‘500

“In questi cinque anni è stato fatto un grande lavoro dall’assessore Briani e dal direttore del Sistema Museale Rossi. Sulle tre grandi mostre che avevamo progettato per questi cinque anni molto ha inciso la pandemia. Una è stata sospesa per il lockdown, “Da Chagall a Kandinsky”, con grande tenacia siamo riusciti a celebrare i 700 dalla morte di Dante e abbiamo dovuto spostare l’inizio di questa dedicata a Caroto. L’importante è che comunque ce l’abbiamo fatta, merito anche del lavoro di ricerca che non si è mai fermato. Anche durante il Covid abbiamo programmato il futuro per farci trovare pronti in tutti i campi al momento della completa ripartenza. Così anche nei musei abbiamo arricchito le nostre collezioni con numerose donazioni e adesso siamo impegnati nell’importante novità del nuovo percorso museale in Arena. La mostra dedicata a Caroto dunque non è altro che il coronamento di un lavoro fatto nel silenzio e nella difficoltà di questo ultimo periodo, ma che inizia a dare i propri frutti”.