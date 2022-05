I dolci tipici di Verona da assaggiare

La città di Verona è conosciuta in tutta Italia e in tutto il mondo in virtù di una serie di caratteristiche e determinazioni che permettono di rendere la città in questione particolarmente conosciuta. Non soltanto si tratta di un patrimonio UNESCO votato per le sue incredibili bellezze artistiche e non solo, in virtù di una serie di monumenti e di attrazioni turistiche di grandissimo livello, ma anche di una città incredibilmente amata e visitata ogni anno da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, alcuni anche dopo aver vinto ai gratta e vinci soldi veri. Tra le grandi attrazioni presenti all’interno della città di Verona, che meritano di essere conosciute dal punto di vista prettamente simbolico, ci sono sicuramente i dolci tipici della città.

Pandoro di Verona

Il primo tra i dolci tipici di Verona, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato da milioni di persone, è sicuramente il pandoro; dolce tradizionale della città di Verona, nonché simbolo del natale e delle feste natalizie, il pandoro di Verona è ottenuto sulla base di un impasto morbido e soffice di lievito naturale, arricchito in modo magistrale, chiaramente, dalla vaniglia Bourbon del Madagascar, oltre che da altri ingredienti come il burro di cacao, le uova e lo zucchero che permette di rendere il dolce particolarmente gustoso e amato da bambini e adulti.

Ad oggi, il pandoro viene consumato e acquistato attraverso numerosissime varianti che, ovviamente, si sono diffuse in tutto il mondo cercando di seguire i gusti tradizionali di ogni persona, ma la ricetta originaria del pandoro, che ancora oggi rappresenta il simbolo più importante della città di Verona, permette di gustare il pandoro classico e di godere delle sue incredibili caratteristiche.

Torta delle Rose

Secondo tra i dolci tipici di Verona è la torta delle rose, anche in questo caso un dolce particolarmente morbido e soffice, oltre che profumato e rappresentativo della città di Verona, fortemente conosciuta per le sue vicende amorose che riguardano soprattutto la tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta. A proposito di rose, la forma di questa torta ricorda il bocciolo di una rosa, da cui trae il suo nome, ed è stata creata alla fine del 1400 per celebrare le nozze tra Francesco II e Isabella d’Este.

La torta nuziale è diventata particolarmente conosciuta è celebre nella cultura veronese, grazie a un impasto burroso molto profumato e morbido che risulta essere semplice da realizzare e molto amato da parte di tutti, in virtù di un sapore sicuramente adatto a qualsiasi occasione, tra cui feste e occasioni speciali, oltre che festività.

Sfogliatine di Villafranca

Ultimo tra i dolci tipici di Verona che meritano di essere consumati se si vuole entrare in contatto con la cultura culinaria veronese sono sicuramente le sfogliatine di Villafranca. In questo caso, la caratteristica fondamentale delle sfogliatine non risiede nella morbidezza del dolce, così come visto precedentemente per pandoro e torta delle rose, ma nella friabilità e nella delicatezza di questi dolci nati a Villafranca di Verona, a partire da un’idea di Giovanni Fantoni.

Le sfogliatine sono diventate molto celebri nel contesto veronese e non solo, grazie ad un gusto eccezionale che ha permesso di rendere disponibili questi dolci soprattutto in occasioni di festività e battesimi, oltre che di matrimoni. L’unione tra farina e uova, zucchero e, all’occorrenza, un po’ di acqua, ha reso possibile la celebrità di un impasto molto semplice e ha fatto da veronesi e non solo; alcuni poeti celebri, tra cui Gabriele D’Annunzio, hanno indicato nelle sfogliatine di Villafranca il loro dolce preferito.

© Riproduzione riservata