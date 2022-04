Tre incontri culturali dedicati ai veronesi over 60

Nuovi sguardi sull’arte, per creare occasioni di incontro e di confronto sulla storia e la cultura di Verona. E’ questo l’obiettivo del progetto proposto dalla Prima circoscrizione in collaborazione con Fondazione Verona Minor Hierusalem, dedicato ai veronesi over 60.

I tre appuntamenti, tenuti da mediatori culturali, si svolgeranno il martedì dalle ore 16.30 alle 18. I primi due prevedono un laboratorio di ‘osservazione lenta’ su capolavori veronesi.

Il primo il 26 aprile alla chiesa di San Giorgio in Braida, il successivo, il 3 maggio, alla chiesa di Santa Maria in Organo. L’ultimo, invece, il 10 maggio, di nuovo alla chiesa di San Giorgio in Braida, dove si terrà una tombolata culturale.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente della Commissione sociale della Prima circoscrizione Andrea Trombini, insieme al presidente Don Maurizio Viviani e la direttrice Paola Tessitore della Fondazione Verona Minor Hierusalem.

“Queste attività – spiega Trombini – oltre a far conoscere e approfondire il patrimonio artistico e culturale della zona, mirano ad incrementare la socialità nei veronesi over 60 che, in questi ultimi anni di pandemia, sono rimasti più isolati. Il progetto, infatti, prevede laboratori interattivi che mirano ad accrescere l’interazione tra i partecipanti”.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al numero 342 1820111 oppure all’indirizzo e-mail: visite@veronaminorhierusalem.it.

