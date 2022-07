E-commerce dei prodotti agroalimentari tra requisiti, finanziamenti e aspettative dei consumatori. Tavola rotonda con esperti

“L’innovazione digitale nell’agroalimentare. Le esigenze delle aziende agricole e le aspettative dei consumatori” è il titolo della tavola rotonda organizzata da Donne Impresa Coldiretti Verona lunedì 4 luglio alle 20:00 all’Agriturismo “Le Bianchette” a Custoza (Vr).

All’incontro, rivolto alle aziende agricole, interverranno Federica Bindi, avvocato dello Studio Legale SAPG di Verona per parlare di “La vendita online e cenni di Blockchaine nella filiera agroalimentare”; Debora Viviani, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona che si focalizzerà sul tema “Consumi digitali, tra opportunità e scetticismo” e Riccardo Borghero, dirigente servizio promozione della Camera di Commercio di Verona che tratterà di “Finanziamenti, e non solo, per l’innovazione digitale”.

A portare la testimonianza di impresa sarà Diego Zandonà co-fondatore della startup Gogo Fresh che effettua consegne a domicilio di prodotti freschi a km zero in collaborazione con la cooperativa agricola “Ragazzi di campagna”. I saluti iniziali saranno della vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani e le conclusioni della responsabile di Donne Impresa Chiara Recchia.

Per partecipare è necessario inviare una mail a: verona@coldiretti.it.

© Riproduzione riservata