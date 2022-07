Bando spettacoli dal vivo, dalla Regione Veneto 800 mila euro a sostegno del settore

Ammontano a 800mila euro, 400mila euro ciascuno, gli investimenti previsti nell’ambito del bando annuale per il sostegno di progetti annuali concernenti lo spettacolo dal vivo e l’avviso per il sostegno di progetti strategici sempre negli spettacoli dal vivo approvati nell’ultima giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari.

“Il settore degli spettacoli dal vivo è uno di quelli che maggiormente ha sofferto nel periodo della pandemia e ha ripreso più lentamente, con conseguenze a tutti i livelli, in primis per gli operatori del settore – sottolinea Corazzari -. Per questo abbiamo scelto di destinare ben 800mila euro per sostenere un deciso rilancio di un settore che non implica solo tanti lavoratori e un mondo professionale da salvaguardare, ma anche un ambito di socialità e di cultura essenziale per tutte le nostre comunità. Gli spettacoli, che sono tornati ad animare piazze, stadi, teatri e palazzetti, sono occasioni di socialità e di crescita culturale fondamentale per tutti i veneti”.

Prima delibera

Con la prima delibera è stato approvato il Bando ordinario per l’anno 2022 per il sostegno regionale di progettualità annuali di promozione e sviluppo di attività di spettacolo dal vivo relative a musica, teatro, danza, circo contemporaneo, multidisciplinarietà, in attuazione del Piano annuale degli interventi per la cultura 2022 (approvato con DGR n. 719 dello scorso 14 giugno).

Seconda delibera

Con la seconda delibera è stato approvato l’avviso per il sostegno di progetti strategici, annuali e triennali, concernenti lo spettacolo dal vivo contenuto del citato piano annuale degli interventi per la cultura. Le discipline sono quelle della musica, del teatro, della danza, del circo contemporaneo e la multidisciplinarietà.

In entrambi i casi gli interventi sono rivolti agli enti locali e altri enti pubblici della Regione del Veneto, nonché agli enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti, operanti nell’ambito delle attività di spettacolo dal vivo, con sede legale e/o operativa nel territorio regionale.

“I Comuni e gli enti devono tornare a investire in cultura a partire dagli spettacoli dal vivo – indica ancora l’Assessore Corazzari – e la Regione mette a disposizione complessivamente 800mila euro per sostenere questo rilancio che è importante indice di ripresa della socialità e della vita dei nostri paesi e delle nostre cittadine”.

Tutti i dettagli sono contenuti nelle delibere che saranno pubblicate il 22 luglio sul Bollettino Ufficiale Regionale.