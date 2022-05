Albania nuova frontiera per le imprese veronesi

Opportunità per i settori alimentare, di meccanizzazione agricola, arredamento e illuminotecnica, edilizia

Opportunità per l’export in Albania di prodotti alimentari, macchinari agricoli, arredamento e illuminotecnica, materiali edili e rivestimenti.

Li presenta la Camera di Commercio martedì 24 maggio 2022, in presenza, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Albania e l’Ufficio di Tirana dell’Agenzia Ice.

Aprirà il seminario Paolo Tosi, vicepresidente della Camera di Commercio di Verona che spiega come l’Italia sia il primo partner commerciale dell’Albania, con il 30% sia di import che di export.

“Il sistema economico albanese, negli ultimi anni si è fortemente sviluppato, soprattutto nella capitale Tirana. Faremo una panoramica sulle attuali situazioni offerte dal sistema economico albanese per le imprese veronesi – spiega Tosi – soprattutto per settori molto dinamici nel Paese, quali l’alimentare, la meccanizzazione agricola, l’arredamento e illuminotecnica, i materiali edili e i rivestimenti. Inoltre ci focalizzeremo sulle nuove opportunità per le start up e la digitalizzazione offerte dalla legislazione albanese”.

Il programma

Interventi

Il programma prevede gli interventi di Fabrizio Bucci, Ambasciatore d’Italia a Tirana, Edona Bilali, Ministro per la Tutela dell’imprenditoria del Governo albanese, Ines Muçostepa, Presidente di Unioncamere Albania, Antonio Nidoli, Presidente della Camera di Commercio Italiana in Albania, Francesca Mondello, Direttore ICE Tirana.

Testimonianze

E’ inoltre prevista la testimonianza degli imprenditori Diego Testi, Eco Tirana sh.a del Gruppo Agsm Aim e Maurizio Zannier, Cotonella Spa.

Modera l’incontro Riccardo Borghero, Dirigente Area Affari Economici Camera di Commercio di Verona.

Come partecipare

La partecipazione è in presenza: l’incontro si terrà martedì 24 maggio dalle 14,30 in Sala Industria nella sede camerale di Corso Porta Nuova 96, a Verona.

La registrazione sul sito della Camera di Commercio è obbligatorio e si può fare QUI

