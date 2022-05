Nuove opportunità di business con la Svizzera, terzo mercato di destinazione dei prodotti scaligeri: le presenta la Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (Ccis) in un webinar rivolto alle imprese dell’elettromeccanica.

“Le potenzialità della Svizzera per i produttori di macchinari speciali sono tutte da esplorare – afferma Riccardo Borghero, dirigente area Affari Economici della Camera di Commercio di Verona – tanto che, a seguito di questa prima presentazione di scenario, seguirà l’organizzazione di un ciclo di incontri b2b tra buyer e imprese locali”.

La Svizzera, secondo i dati del 2021, rappresenta il terzo mercato per destinazione per Verona, con una quota del 5,8% sul totale complessivo dell’export. I volumi sono raddoppiati tra il 2019 e il 2020, giungendo ad un valore di 764,7 milioni di euro nel 2021.

Il seminario si terrà martedì 10 maggio alle ore 10.00: per partecipare è necessario iscriversi al link https://www.vr.camcom.it/it/attivita/camera-di-commercio-italiana-la-svizzera-webinar-le-aziende-veronesi-del-settore/register

La relazione di presentazione del comparto elettromeccanico in Svizzera sarà tenuta da Ilaria Ceddia, Responsabile settore meccanica Ccis.

