Sciopero taxi. Tommasi riceve la delegazione di Confcommercio, anticipato il rientro in servizio

I tassisti tornano in servizio. E’ stato infatti anticipato di qualche ora il termine della protesta indetta per oggi a livello nazionale a cui hanno aderito i tassisti aderenti a Confcommercio Verona.

Ciò a fronte non solo delle manifestazioni previste in città in serata e dei segnali di apertura manifestati ai tassisti da parte del governo nelle ultime ore, ma anche grazie alla sollecitazione del sindaco Damiano Tommasi.

Questa mattina, infatti, una delegazione dei tassisti veronesi scesa in piazza per contro l’art.10 del DDL Concorrenza è stata ricevuta nell’ufficio del sindaco, come precisato in una nota diffusa da Confcommercio.

“L’incontro di oggi è stata l’occasione per approfondire i temi che hanno portato allo stato di agitazione nazionale e le criticità della categoria – ha detto Tommasi -. Soprattutto abbiamo approfondito i temi locali che riguardano la nostra città, la mobilità pubblica e il servizio taxi. Di quest’ultimo in particolare, abbiamo esaminato le principali problematiche ma anche valorizzato quanto di buono è stato fatto nell’ultimo anno rispetto alle iniziative rivolte alle persone con fragilità. C’è un grande spirito di collaborazione, ci siamo dati appuntamento nel prossimo futuro per analizzare ancora meglio eventuali proposte e condivisione di progettualità comuni”.

Il sindaco Tommasi ha inoltre apprezzato l’impegno dei tassisti veronesi, ha chiesto la disponibilità a collaborare per progetti di mobilità più ecologica e ha preso nota della necessità di aggiornare il Regolamento comunale al fine di consentire una migliore flessibilità ed efficienza del servizio.

Nell’occasione, Stefano Todeschini, presidente di Confcommercio Taxi, ha ribadito l’importanza che il servizio mantenga le sue caratteristiche di Servizio Pubblico e che sia portata a compimento la riforma del settore abbozzata al tavolo di concertazione con il Ministero dei Trasporti fin dal 2019, con la previsione di regole certe per l’attività delle piattaforme web di offerta del servizio, l’istituzione del Registro nazionale degli operatori abilitati, la salvaguardia delle competenze degli enti locali, regioni e comuni.

Ferdinando Marchi, funzionario Trasporti di Confcommercio, la sigla più rappresentativa del settore della mobilità delle persone a Verona, ha evidenziato come i tassisti possano essere ancor più utilmente integrati nel sistema del Trasporto Pubblico Locale per contribuire al miglioramento della mobilità cittadina.

