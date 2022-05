Un’azienda veneta assume un’intera classe di diplomati

“A Castello di Godego, nel trevigiano, assistiamo a un esempio di come funziona il modello veneto, dove formazione, orientamento professionale, apprendistato e occupazione sono, di fatto, rappresentati da una sola azienda perfettamente organizzata, dove il circolo virtuoso è completo”.

Lo dice, con soddisfazione, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rispetto all’iniziativa “Breton Academy”, realizzata dalla Breton di Castello di Godego, società specializzata nella lavorazione della pietra naturale e nello sviluppo di impianti per la pietra composta, dove un’intera classe di una ventina di neodiplomati di istituti tecnici entrerà con il contratto di apprendistato, dal settembre prossimo.

“Impresa e scuola – aggiunge il Governatore – alleate in concreto con il risultato che, tra l’insegnamento e il lavoro, dei ragazzi non dovranno stare con le mani in mano nemmeno un giorno. Dal banco di scuola all’azienda senza un solo giorno di disoccupazione: un grande biglietto da visita da mostrare all’Italia e al mondo. Un modello – conclude – che la Regione segue anche nel campo della sanità”.

