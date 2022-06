Buoni risultati per la VeronaCard 2022, registrate oltre 30 mila tessere da gennaio ad oggi

“La VeronaCard è uno strumento conosciuto e utilizzato da migliaia di persone l’anno. Abbiamo lavorato tanto per tornare alla normalità, sostenendo la ripartenza del turismo con iniziative diverse realizzate non solo per migliorare l’offerta degli eventi ma anche la tipologia dei servizi. Questo è l’anno della vera ripartenza, questi risultati ci incoraggiano e mostrano un trend di vendita importante, che fa ben sperare di tornare presto ai numeri annuali pre Covid, quando nel 2019 erano state 80 mila le VeronaCard vendute. Ricordo che la Veronacard è uno strumento anche per i veronesi che possono fare i turisti nella loro bellissima città”