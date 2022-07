Piazzate 200 nuove segnaletiche per oltre 40 Ville Venete grazie ai fondi europei

“Grazie alla nostra capacità di attrarre e gestire i fondi europei, la Regione ha avviato una serie di investimenti legati alla promozione degli itinerari delle Ville Venete puntando alla nuova frontiera del turismo slow e consapevole. Da oggi, duecento nuove installazioni di segnaletica daranno ancora più visibilità alle oltre quaranta Ville Venete, potenziando così l’attrattività degli itinerari lungo la Riviera del Brenta”.

Lo dice l’Assessore al Turismo e i Fondi UE della Regione del Veneto, Federico Caner, annunciando l’azione pilota del progetto “Take It Slow – Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow”, che punta a incentivare il turismo lento, sostenibile e accessibile lungo l’area adriatica, sia in Italia sia in Croazia, valorizzando l’immensa eredità culturale e naturale che arriva dal passato, utilizzando metodi e approcci intelligenti e consapevoli. Misure che, calate sul territorio veneto e cofinanziate da parte della Direzione Turismo regionale, diventano buone pratiche di promozione integrata per il turismo slow, capaci di unire comunità locali con buone pratiche europee.

“Grazie alla crescita e agli investimenti nell’ambito del turismo lento possiamo far conoscere un territorio di straordinaria attrattività culturale e naturalistica. Quello delle Ville Venete rappresenta, infatti – prosegue Caner -, un percorso che, oltre a essere portatore di un intrinseco valore storico-artistico, è stato protagonista negli ultimi anni di numerosi interventi ed investimenti promossi dalla Regione soprattutto in favore dell’accessibilità. Dalla realizzazione di modelli 3D e mappe tattili delle Ville Venete, alla fornitura di rampe di accesso per carrozzine, passando per l’elaborazione di guide in comunicazione alternativa aumentativa e l’organizzazione di corsi di formazione dedicati ai gestori delle ville.

Abbiamo un patrimonio di valore inestimabile che dev’essere raggiungibile, accessibile e patrimonio di tutti coloro che vorranno scoprirlo”.

Nello specifico, l’intervento ha come scopo quello di potenziare le informazioni turistiche e storico-culturali dei territori attraversati dagli itinerari delle Ville Venete grazie anche al coinvolgimento del territorio, riunito nella Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) “Riviera del Brenta e Terre del Tiepolo”, che comprende ventun Comuni delle province di Venezia e Padova, insieme a tre realtà associative legate alla tutela dell’eredità culturale, come i consorzi Ville Venete e Città d’Arte del Veneto e l’Associazione Ville Venete.

“Questo è un buon esempio di gioco di squadra per dare al turista informazioni preziose e chiare, evitando frammentazioni, dare concretezza alla qualità turistica, aumentandone il valore effettivo oltre a quello percepito – conclude l’Assessore regionale -. Il turista vuole capire, imparare, orientarsi. Cerca un’esperienza il più possibile completa e immersiva nelle bellezze del Veneto, come nel caso della Riviera del Brenta e dei luoghi del Tiepolo”.

