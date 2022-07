Vae victis! Ad elezioni concluse, l’on. Alessia Rotta (PD) regola i conti col vescovo uscente, mons. Giuseppe Zenti, con un post su Facebook.

«Avevamo voluto evitare di scendere sul terreno della polemica con il vescovo uscente, Mons. Giuseppe Zenti, ma il licenziamento del teologò e insegnante di religione Marco Campedelli, che la settimana scorsa aveva risposto con franchezza alle indicazioni di voto pro Sboarina espresse dallo stesso Zenti, è vergognosa».

«Come se non bastasse la lettera di propaganda, il vescovo uscente caccia dalla scuola un eccellente educatore solo per aver manifestato dissenso. Strumentalizzare la religione e la fede a fini politici, radicalizzare lo scontro, utilizzare la peggiore ideologia non fa bene a Verona. Per fortuna la città ha dimostrato di voler cambiare. Solidarietà a Don Marco con la speranza che il nuovo Vescovo sappia ridare alla chiesa di Verona la dignità che merita».

Lo scrive in un post su Facebook la deputata veronese Alessia Rotta.

