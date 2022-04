Bardolino, 6 milioni di avanzo dal bilancio 2021. Ecco come verranno investiti

Il Sindaco Sabaini: «Risultato ottenuto senza intaccare i servizi per i cittadini. Dopo due anni difficili ricominciamo a far crescere il nostro paese»

Avanzo di oltre 6 milioni di euro, solidità di cassa e rispetto di tutti i parametri. Sono alcuni dei dati del rendiconto di bilancio 2021 del Comune di Bardolino, andato in approvazione con i voti della maggioranza compatta nel consiglio comunale di martedì 26 aprile.

Un risultato particolarmente favorevole per le casse comunali, dunque, che non ha comunque impedito all’ente di Palazzo Gelmetti di dare continuità a tutti i servizi dedicati ai cittadini, garantendo un percorso in continua crescita nei settori del sociale, della cultura e della promozione turistica: «Grazie alla buona amministrazione delle risorse e alla programmazione degli uffici comunali siamo riusciti ad accantonare una cifra importante per il nostro Comune, soldi che vogliamo immediatamente investire per fornire opere pubbliche alla popolazione e incrementare la manutenzione generale del territorio – ha spiegato il primo cittadino, Lauro Sabaini – Sono stati due anni difficili, in cui gli investimenti sulle opere sono stati bloccati in via governativa per fronteggiare la pandemia. Oggi grazie a questo avanzo e ai fondi del pnrr, possiamo guardare con fiducia al futuro e mettere in cantiere tutto quello che non abbiamo potuto portare avanti nel periodo Covid».

I 6 milioni di euro utilizzabili per le nuove opere derivano da più parti. 2 milioni circa sono relativi a maggiori entrate derivanti dalla Tari, 1 milione da minori residui passivi, 3,5 milioni dall’avanzo non applicato negli anni precedenti a causa del Covid e altri 4 milioni circa arrivano da spese non sostenute nel 2021 a causa del rallentamento generale dell’attività legato alla pandemia: «La rimanenza sarebbe anche più alta – ha spiegato Marcello Lucchese, assessore con delega al bilancio – ma una parte viene accantonata come previsto dalla legge, per cui il risultato sono più di 6 milioni di euro che possiamo mettere a disposizione del territorio e dei suoi cittadini, senza contare che siamo in attesa anche dei fondi del PNRR che daranno ulteriore spinta per le opere previste a Bardolino e nelle sue frazioni».

L’avanzo verrà dunque utilizzato per manutenzioni e il completamento di alcune nuove opere: 1 milione di euro sarà accantonato per il rifacimento della parte monumentale della scuola “Falcone-Borsellino”, potendo così recuperare totalmente il terzo piano alzando la copertura, 250mila euro saranno utilizzati per l’installazione di nuova illuminazione pubblica su strade attualmente sprovviste, 200mila euro per asfaltature sulle strade comunali, 200mila euro per la manutenzione del porfido di Piazza Matteotti, 240mila euro per il terzo stralcio di riqualificazione e sistemazione di Calmasino, 100mila euro per la manutenzione di strada dell’Eremo, 100mila euro per il rifacimento dell’illuminazione di San Severo, 40mila euro per la progettazione del nuovo campo da calcio in sintetico e 45mila euro per il rifacimento completo del campo da calcetto a Parco Bassani: «Il resto di questo tesoretto verrà accantonato per fronteggiare eventuali emergenze e in parte utilizzato su altri progetti che sono ancora in via di definizione e quindi rimarrà a disposizione dell’amministrazione – ha concluso Lucchese – Possiamo confermare di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti ad inizio 2021, in uno scenario in cui risultava difficile qualsiasi tipo di programmazione. Nonostante la drastica riduzione dei trasferimenti statali siamo riusciti ad avere un bilancio solido mantenendo aperti e funzionanti tutti i servizi per i cittadini, senza intaccare alcun capitolo dedicato all’aspetto del sociale, delle opportunità per la cittadinanza, del sostegno alle famiglie e del tessuto socio-economico in generale».

