Maturità. L’augurio del presidente Zaia ai maturandi veneti, “Il mondo non si ferma e ha bisogno di voi. Vi auguro la più grande fortuna”

Venezia, 16 giugno 2025



“Mercoledì, oltre 37.000 giovani, nel Veneto, affronteranno il grande appuntamento con la vita che l’esame di maturità rappresenta. Un numero che traduce altrettante aspirazioni e obbiettivi, forse anche preoccupazioni e incertezze ma che in questo momento non devono fa perdere alle ragazze e ai ragazzi l’entusiasmo con cui va affrontato questo momento. Tra loro c’è chi un giorno sarà al mio posto di governatore, chi sarà alla guida di un’impresa internazionale, protagonista nella ricerca scientifica, nelle professioni, nel mondo dell’artigianato, nell’amministrazione pubblica. Il mondo non si ferma e ha bisogno di loro. A tutte queste ragazze e ragazzi auguro la più grande fortuna”.

Questo il pensiero che il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dedica ai maturandi che da domani inizieranno le prove scritte a conclusione delle scuole superiori.

“Il numero dei maturandi invita tutti ad una riflessione ma anche ad un compiacimento perché dà corpo a un grande progresso rispetto ai tempi in cui frequentare le scuole superiori non era così a portata di mano – aggiunge il Governatore -. Per tante generazioni prima di noi non era nemmeno immaginabile. Un’offerta estesa di istruzione è il frutto della visione che ha portato alla costruzione di una società in cui la possibilità di studiare fino all’università è ormai patrimonio pressoché universale. Una conquista che non va tradita. Per questo è importante che ognuno capisca dove è arrivato e delinei dove vuole arrivare. La maturità, quindi, è un momento indimenticabile che i nostri ragazzi sapranno vivere al meglio, con l’entusiasmo, la preparazione, la volontà e la capacità di riuscita che dimostrano già in tante circostanze”.

“Esprimo gratitudine agli insegnanti che in questi anni hanno seguito e preparato i nostri ragazzi, condividendone l’impegno e le emozioni – conclude il presidente Zaia -. Ma un pensiero lo invio anche ai genitori, ai nonni, ai familiari che in questi giorni vivranno con apprensione e trepidazione il percorso dei loro giovani e per il futuro che li attende. Il mio augurio a tutti è di vivere questa sfida segnata dall’attesa con serenità e ottimismo perché come amo ripetere: i pessimisti non fanno fortuna”.