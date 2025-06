Sanità Veneta, lavoro sulle liste d’attesa. Zaia, “Riduzioni record grazie a uno sforzo straordinario del sistema regionale”

Venezia, 11 giugno 2025

Calano vistosamente le liste d’attesa nella sanità veneta. Lo certificano le ultime rilevazioni (maggio 2023-dicembre 2024 e 31 dicembre 2024-31 maggio 2025) che, tra maggio 2023 e dicembre 2024, fanno segnare un forte calo dei pazienti in attesa: al 100% per quelle da erogare entro 10 giorni (da 502 a zero); all’87% per quelle entro 30 giorni (da 82.211 a 10.814); al 77% quelle entro 60 giorni (da 74.489 a 17.381). Lo stesso trend segue la rilevazione tra il 31 dicembre 2024 e il 31 maggio 2025, con attese a zero per le prestazioni da erogare entro dieci giorni; a meno 80% per quelle entro 30 giorni (da 10.814 a 2.202); a meno 69% quelle entro 60 giorni (da 17.381 a 5.304). Da maggio 2023 a oggi, inoltre, la classe D è calata del 94% passando da 82.811 attese a 2.201. Per la classe P si registra un calo del 97% dall’inizio del piano straordinario di recupero, passando da 74.169 prestazioni in attesa alle attuali 5.304.