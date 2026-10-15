Settimana europea delle regioni e delle città e del Covenant of Mayors – il patto dei sindaci e delle città europee per il clima. A Bruxelles i delegati del Comune di Verona

La città di Verona continua a lavorare per accresce le proprie opportunità in ambito locale ed internazionale. Un confronto per esaminare le migliori soluzioni adottate da altri Paesi contro le sfide e le problematiche dell’oggi.

L’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari e i consiglieri delegati alle Politiche europee Giacomo Cona e alle Pari opportunità Beatrice Verzè sono in questi giorni a Bruxelles per partecipare a diverse iniziative proposte, dal 12 al 15 ottobre, in occasione della Settimana Europea delle Regioni e delle città e del Covenant of Mayors – il patto dei sindaci e delle città europee per il clima. Si tratta dell’appuntamento annuale di riferimento dell’Unione europea sul governo locale e regionale in cui, nella capitale Belga, si riuniscono numerosi amministratori locali, di città e regioni, provenienti da tutta Europa.

L’Unione Europea, con il coinvolgimento delle proprie principali istituzioni come la Commissione, il Comitato delle Regioni e il Parlamento, ogni anno sviluppa analisi, discussioni e scelte legate alle politiche di coesione e a ruoli e strumenti della autorità locali, regionali e cittadine.

Di competenza dell’assessore Ferrari il board di Energy Cities, rete delle città europee impegnate sull’energie e sulla transizione climatica, in cui Verona è entrata a far parte da protagonista in questi anni, e all’iniziative del Covenant of Mayors – l’importante patto europeo dei sindaci sul clima, che ha tenuto oggi la propria assemblea annuale all’interno della Commissione Europea, alla presenza dei Commissari Ribeira, Jorgensen e Fitto, appuntamento a cui tutte e tre gli amministratori veronesi hanno partecipato.

Assessore Ferrari: “Il valore di queste giornate è nel confronto diretto con le altre città europee: capire come affrontano le stesse sfide, quali soluzioni funzionano e quali ostacoli hanno incontrato. Abbiamo potuto condividere e mettere alla prova le azioni che Verona sta portando avanti, dalle comunità energetiche rinnovabili al partenariato pubblico-privato per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, e raccogliere esperienze che ci aiuteranno a farle crescere. Essere nel board di Energy Cities ci permette di imparare dagli altri e, allo stesso tempo, di portare Verona a livello europeo sui temi legati alla transizione energetica”.

Il consigliere delegato alle Politiche Europee Giacomo Cona, membro della rete dei consiglieri locali dell’unione europea, è stato invece coinvolto in varie iniziative insieme a amministratori da tutta Europa, presidenti di regione, sindaci, assessori, consiglieri e tecnici, oltre ai più altri rappresentanti delle istituzioni europee.

Consigliere Cona: “anno dopo anno le sfide che città e regioni europee si trovano a fronteggiare sono sempre più importanti e urgenti. Questione abitativa, servizi e infrastrutture, digitalizzazione e smart city, transizione energetica sono esigenze dei cittadini che gli amministratori locali sono chiamati per primi a risolvere e diventa sempre più cruciale utilizzare ciò che l’Unione Europea mette a disposizione e fare rete tra città e regioni d’Europa per richiedere sempre più spazio e capacità decisionale – sottolinea Cona -. È fondamentale continuare a investire tempo ed energia per curare la dimensione europea e internazionale della nostra città, le sue relazioni e soprattutto le opportunità e i progetti che da queste possono scaturire a beneficio della nostra comunità e della sua crescita. In questi anni abbiamo dato priorità e spazio alle politiche europee come canale attraverso il quale aprire nuove possibilità e orizzonti per Verona e la nostra presenza qui in questi giorni prosegue un lavoro in cui crediamo sempre più fermamente”.

La consigliera delegata alle Pari opportunità Beatrice Verzè è intervenuta nell’ambito del programma Young Elected Politicians (YEP): una rete di amministratori under 35 con un mandato a livello regionale o locale nell’Unione europea e nei Paesi candidati all’adesione, per far conoscere da vicino le istituzioni europee a giovani eletti nei territori promuovendo lo scambio di buone pratiche, la partecipazione al processo legislativo europeo e il coinvolgimento nei grandi eventi delle istituzioni UE.

Consigliera Verzè: “Creare scambi tra giovani amministratrici e amministratori locali significa dare alla nostra generazione gli strumenti per incidere davvero nelle istituzioni. Condividiamo le stesse sfide, dalla casa al clima, e insieme possiamo contribuire a costruire un’Europa più giusta e sostenibile partendo dalle nostre comunità – dichiara Beatrice Verzè -. Le sfide che attraversano le città europee sono comuni a molti territori, e la rete costruita in questi giorni permetterà di trovare soluzioni condivise e di mantenere vivi i legami di collaborazione nel tempo, un’opportunità anche per la città di Verona”.