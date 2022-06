80 nuovi lampioni nei quartieri di Verona

Nuovi punti luce che presto illumineranno altrettanti angoli della città.

Sono un’ottantina i lampioni che presto verranno installati nei quartieri, estendendo l’attuale rete dell’illuminazione pubblica. Per l’esattezza 50 sono appena stati approvati dalla Giunta comunale e verranno posizionati lungo le carreggiate, come in Strada Bresciana, via Badile, via Trezzolano, via Albere, via La Valle, via Marengo, via Ca’ dell’Albera, via Foroni e via Faccio.

Così come nell’area cani di Borgo Roma, a Parco Faccincani e Parco Ottocento di Boscomantico.

Si aggiungono ai 27 messi nero su bianco ad aprile per portare più luce a via Brazze, via Prove, via Caprara, via Olivè, via Turchi, via Sfiorza, ai giardini di via Prato Santo, Bosco Buri, aree cani di via Mantovana e via Campanella, così come alla ciclabile di via Fincato.

Un’implementazione del servizio che risponde alle esigenze del territorio e alle segnalazioni raccolte dagli uffici comunali. Un potenziamento che garantirà anche maggiore sicurezza. L’intervento complessivo ha un costo di 150 mila euro e rientra nel contratto stipulato con Agsm-Aim Smart Solutions, proprietaria della rete e degli impianti di pubblica illuminazione.

“Il piano di estensione del servizio garantirà maggior illuminazione anche nelle zone fino ad oggi sprovviste di lampioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici ed Economato -. La mappatura delle esigenze cittadine è costante, così come l’implementazione dei punti luce che vanno a sommarsi ai 38 mila già presenti in città e rinnovati in questi anni con led di ultima generazione. Un’operazione massiccia che, nell’arco di qualche anno, ha portato nuova luce anche sulle mura magistrali e su Porta Nuova”. Non è la fine, ma è uno degli step che segue costantemente le esigenze segnalate dai cittadini. Altre estensioni arriveranno a breve”.

