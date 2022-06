Apre il parco della Provianda a Veronetta

Verona ha un nuovo parco da 25 mila metri quadri. Da domani apre l’area verde della Provianda, all’interno della Passalacqua.

Il polmone verde di Veronetta, collegato al Bastione delle Maddalene, avrà più ingressi. Per la prima volta, infatti, anche i cancelli di Porta Campofiore saranno spalancati. I veronesi potranno accedere al parco da viale Torbido. Non solo durante il giorno ma anche in orario serale.

Residenti, turisti e studenti tra qualche ora usufruiranno di un enorme prato, con panchine e cubi di marmo. Per correre, passeggiare o stendere una coperta e passare qualche ora all’aria aperta. Il viale alberato consentirà il passaggio pedonale e delle biciclette, in quanto collegato alla ciclabile lungo lo stradone del cimitero. Un’area tutta da vivere in sicurezza, sarà infatti controllata e, presto, videosorvegliata.

Il parco sul quale si affaccia il campus universitario di Santa Marta sarà una valvola di sfogo anche per i giovani alle prese con la sessione estiva degli esami. Tra due anni l’intero quartiere avrà un volto nuovo, attraversato da un chilometro di verde che collegherà Porta Vescovo al Polo Zanotto, con un teatro all’aperto, una nuova palestra, e tutto attorno nuova viabilità.

Questa mattina il sindaco e gli assessori ai Lavori pubblici e all’Urbanistica erano in sopralluogo all’interno del parco proprio per verificare che tutto fosse in ordine per l’apertura di domani.

Parco della Provianda

Si tratta dell’area verde di 25 mila metri quadrati attigua al parco delle Maddalene, altri 15 mila metri quadri già accessibili alla cittadinanza. Dall’avvio del cantiere, nel giugno 2021, sono stati sistemati i terrapieni, realizzati percorsi ciclo-pedonali, piantumati 58 alberi ad alto fusto tra cui un doppio filare di 58 tigli in corrispondenza di quello che sarà il futuro Viale Monumentale, un percorso pedonale che collegherà Porta Vescovo all’attuale Università.

Accessi al parco

Si potrà entrare nella nuova area verde da Porta Campofiore, in viale Torbido 17, tutto il giorno e in orario serale. Così come dal Bastione delle Maddalene, aperto dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 20. Gli studenti universitari potranno accedere dalle due uscite di sicurezza che collegano la Santa Marta con il parco.

Leggi le dichiarazioni del sindaco “La rigenerazione della Passalacqua è realtà e da domani i veronesi avranno un nuovo parco da vivere. Aprendo per la prima volta Porta Campofiore il quartiere sarà collegato anche da viale Torbido. Un polmone verde da 25 mila metri quadri fruibile da residenti e studenti universitari, così come dai turisti che visitano Veronetta. Nel frattempo i lavori proseguiranno, a fine cantiere il quartiere avrà un chilometro di verde con percorsi ciclo-pedonali fino al Polo Zanotto”

Leggi le dichiarazioni dell’assessore all’Urbanistica “Vista l’afa di questi giorni abbiamo deciso di aprire il parco anche in orario serale, in modo che i veronesi possano venire quando cala il sole e godere di questa nuova area verde. Apriamo anche Porta Campofiore, un gioiello che vorremmo restaurare per utilizzarne al meglio gli spazi interni. Così inoltre, i quartieri saranno connessi”

Leggi le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici “Fra due anni quest’area di Veronetta sarà completamente riqualificata. Un grande parco, percorsi pedonali e per le bici, palestra, teatro all’aperto, palazzina con aule studio, ma anche nuova rotonda all’altezza della facoltà di Economia e nuova viabilità al Polo Zanotto. Oltre al recupero della cinta magistrale Muro Alberto. Un grande lavoro”

