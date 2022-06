Caro bollette, in arrivo il contributo comunale di 500 euro per oltre 2.300 famiglie

Sono più di 2300 le famiglie veronesi che riceveranno il contributo comunale per far fronte al caro bollette.

Si tratta di un aiuto economico del valore di 500 euro per sostenere le spese di acqua, luce e gas, il cui aumento degli ultimi mesi non è sostenibile per le famiglie e in difficoltà e per gli anziani che vivono soli. Per tale sostegno, l’Amministrazione ha già messo a disposizione risorse per 800 mila euro, con possibilità di incrementare.

Il bando, scaduto il 31 maggio, ha riservato particolare attenzione proprio agli over 65. La graduatoria ha dato infatti priorità ai richiedenti di età maggiore o uguale a 65 anni e ai nuclei familiari con almeno un componente over 65. Ed è stata definita per ISEE crescente. Gli anziani già assistiti dal Comune, inoltre, sono stati seguiti domiciliarmente, con gli operatori dei Servizi sociali che si sono recati casa degli utenti per aiutarli a compilare correttamente la domanda.

In totale, sono state pervenute entro la data utile 2454 domande, 2369 al netto di quelle annullate. Trecento sono state inserite in back office nella sede dei Servizi sociali di vicolo San Domenico e nei Centri Servizi Territoriali dislocati nei vari quartieri.

