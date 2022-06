Casartigiani Verona: “Complimenti a Tommasi, adesso affrontare le problematiche scaturite dalle crisi che stiamo vivendo”

Luppi: “Apriamo un tavolo di confronto per portare le nostre aziende fuori dalla crisi”

“Casartigiani Verona nel complimentarsi con il sindaco eletto Damiano Tommasi – ha dichiarato Luca Luppi presidente di Casartigiani Verona – conferma la disponibilità alla più ampia collaborazione e a tale scopo invita lo stesso alla costituzione di un tavolo di confronto per le emergenze che in questo periodo sono diventate persistenti e che minano la sopravvivenza di molte aziende”.

“Sono noti i problemi dell’artigianato veronese che stritolato prima dalla pandemia e poi dalla crisi della guerra in Ucraina sta pagando un conto salatissimo in termini di possibilità di sopravvivenza con ristori molto contenuti – spiega ancora il presidente -. Andando avanti così assisteremo ad una moria di aziende artigiane che non sono più in grado di provvedere al pagamento delle bollette o del carburante. Per questo riteniamo strategico e necessario aprire un confronto con la nuova amministrazione al fine di individuare percorsi comuni per aiutare queste imprese che sono un valore imprescindibile per la città”.

