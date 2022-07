Controlli anti-degrado, sgomberata area Santa Marta. Il sopralluogo degli assessori comunali

“Non è un problema nato oggi, ma che va affrontato con interventi coordinati, in grado di garantire nel tempo la pulizia e la sicurezza di questi spazi. In primis serve un confronto con tutti i soggetti interessati ed è per questo che abbiamo scelto di effettuare insieme un sopralluogo di valutazione L’accesso a questi luoghi è condiviso fra l’Università, la Polizia locale e le associazioni che utilizzano le strutture come sede o deposito. Un via vai di persone e mezzi che rende complesso il monitoraggio e la messa in sicurezza dell’ampia area esterna, in particolare nelle ore notturne e serali. L’utenza che vi si nasconde è trasversale, per età, genere ed etnia. Un contesto sociale ampio, che mostra tutta la stortura e le difficoltà di chi vive ai margini. Per questo serve un lavoro sinergico, che unisca la prevenzione e la sicurezza al recupero e al supporto di chi è in difficoltà. Ringrazio l’assessore Ceni, presente oggi proprio per una prima valutazione del contesto sociale di riferimento. Ringrazio la Polizia locale, per l’attività di monitoraggio svolta quotidianamente e per l’attenzione rivolta verso queste realtà”