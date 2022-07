Dopo 2 anni finalmente arrivano i risarcimenti per il nubifragio del 2020 a Verona

In arrivo dalla Regione i rimborsi per i risarcimenti ai cittadini che hanno subito danni ad auto, motorini e veicoli negli eventi meteo che hanno colpito il Veneto e per i quali è stato dichiarato lo ‘Stato di crisi’ negli anni 2019-2020. Nel Comune di Verona sono quattro gli episodi registrati tra il 6 e 7 giugno, l’1, il 23 e 28 agosto.

Dalla Regione è stata infatti predisposta la liquidazione. Sono risultate ammissibili, in base ai criteri regionali, 60 domande per complessivi 42.121,23 euro da rimborsare. I beneficiari riceveranno nei prossimi giorni il bonifico sul conto corrente comunicato all’ufficio.

Per quanto riguarda le domande non accolte, perché non conformi alle disposizioni regionali, riguardavano per la maggior parte danni estetici e quindi non strutturali e tali da pregiudicare la circolazione del mezzo, danni non riparati o già rimborsati da assicurazioni private.

