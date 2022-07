Due gravi incidente a Verona con motociclista e monopattinista in prognosi riservata

La Polizia Locale ha rilevato nelle ultime ore due gravi incidenti stradali. Poco dopo la mezzanotte in via Campo Marzo per cause in parte di accertamento, un motociclista veronese 60enne, perdeva il controllo e si schiantava contro una rete metallica. Immediatamente soccorso dal SUEM 118, veniva trasportato all’ospedale di Borgo Trento dove si trova ricoverato in neurochirurgia in prognosi riservata.

Altro grave incidente è avvenuto in viale Colombo alle 4 del mattino di ieri, quando un monopattinista 24enne residente in città, ha perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente a terra e subendo gravi lesioni interne. Sono in corso su entrambi i sinistri gli accertamenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale.