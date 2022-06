Ex Magazzini Generali. Nuova viabilità, verde e parcheggi a Santa Teresa

Sboarina: “Prende forma il quartiere del futuro

Nuova viabilità in arrivo agli ex Magazzini Generali, ma anche parcheggi, verde e aree pubbliche. Servizi che miglioreranno la qualità della vita di Santa Teresa, un quartiere in grande mutamento in cui sono già visibili gli effetti della rigenerazione urbana avviata dall’Amministrazione.

Il recupero funzionale dell’ex Stazione frigorifera dove a settembre arriverà Eataly, porta con sé un’importante intervento viabilistico con vantaggi sul fronte della funzionalità e della sicurezza del traffico e che migliorerà gli ingressi all’interno dell’area degli Ex Magazzini Generali.

Dopo l’abbattimento ancora in corso del lungo muro su viale del Lavoro, adesso si sta abbattendo quello in via Santa Teresa. Un altro passo per dare nuova vita a questa parte della città e restituirla ai veronesi più funzionale oltre che bella, moderna e accogliente.

Il fulcro delle opere si concentra tra le vie Santa Teresa, via Bozzini, viale dell’Agricoltura e via Santa Teresa. L’importo dei lavori, circa 1 milione 900 mila euro, rende la misura dei lavori che, come da programma, dovranno essere ultimati entro il 31 agosto.

Sono tre le opere compensative legate al recupero dell’ex Ghiacciaia.

Nel dettaglio

Sistemazione dell’intersezione tra via Tombetta e via Bozzini

Quest’ultima, attualmente a senso unico di marcia in uscita verso via Tombetta, diventerà percorribile da entrambe le direzioni, consentendo la svolta a destra per chi si trova su via Tombetta. Per regolare il traffico sarà installato un nuovo impianto semaforico proprio all’incrocio delle due arterie. La soluzione è stata pensata per agevolare l’ingresso di cittadini e turisti nell’area degli ex Magazzini Generale e in particolare nel quartier generale di Eataly, oltre che per riordinare la viabilità generale della zona.

Sistemazione dell’incrocio tra via Bozzini e via Santa Teresa

Qui sarà realizzata una nuova rotatoria, soluzione legata anche al nuovo doppio senso di marcia di via Bozzini e alla necessità di regolare il flusso di auto in entrata e in uscita dall’area degli ex Magazzini Generali.

Creazione di una nuova strada all’interno dell’area Ex Magazzini Generali

Tra le opere è quella più innovativa, perché di fatto prevede la realizzazione di una nuova arteria che da via Santa Teresa attraversa l’area degli Ex Magazzini per immettersi in viale dell’Agricoltura, creando una rotatoria con il viale d’accesso ai parcheggi. Ciò permetterà ai cittadini di entrare direttamente nell’area o raggiungere viale dell’Agricoltura senza circumnavigare il quartiere.

Parcheggi e area verde

Nel piazzale antistante l’ex Ghiacciaia, lato viale dell’Agricoltura, sono previsti oltre 330 posti auto riservati agli utenti di Eataly ma anche degli uffici e dei comparti presenti nelle gallerie degli Ex Magazzini Generali. Altri 700 sono invece quelli a disposizione nei piani sotterranei.

Tutte le piante presenti sono state mantenute, una trentina di nuove sono già state piantumate e un altro centinaio lo saranno con le condizioni meteorologiche propizie.

In sopralluogo si è recato questa mattina il sindaco insieme agli assessori alla Pianificazione urbanistica e alla Viabilità.

Leggi le dichiarazioni del sindaco “Prende forma il quartiere del futuro, in linea con la nostra visione di città. Pochi giorni fa è stato abbattuto il muro su viale del Lavoro, a breve toccherà anche al resto del perimetro, sono partiti i lavori per la nuova viabilità della zona. Stiamo assistendo ad una trasformazione senza precedenti di questa parte della città, grazie al recupero dell’ex Ghiacciaia così come dell’ex Manifattura Tabacchi e al progetto del Central Park che procede spedito. Una nuova immagine ma anche tanti più servizi e opportunità per residenti, veronesi tutti e turisti”

Leggi le dichiarazioni dell’assessore alla Viabilità “La nuova viabilità è stata studiata per riordinare il traffico della zona nel suo complesso. Il parcheggio con trecento posti sarà un beneficio non solo per gli utenti degli Ex Magazzini ma anche per le persone che frequentano gli uffici del quartiere”

Leggi le dichiarazioni dell’assessore alla Pianificazione Urbanistica e all’Ambiente “Gli alberi già presenti verranno mantenuti, dieci ne sono stati piantati gli scorsi mesi e nei prossimi sono programmate nuove piantumazioni per arrivare ad un totale di cento nuovi alberi. Questa sarà una nuova importante area verde a servizio dei cittadini che popolano questa zona. Ci sono anche tempi certi, entro il 31 agosto le opere viabilistiche saranno ultimate”

