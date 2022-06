Il Comune acquisisce le Mura Magistrali di viale Galliano. Sbloccata anche la riqualificazione delle piscine Lido

Questione arrivata alla fine. Le Mura Magistrali di viale Galliano diventano del Comune, il Demanio e la Soprintendenza hanno già autorizzato il trasferimento, manca solo la firma ufficiale.

Sono state, infatti, sanate le irregolarità che bloccavano il passaggio di proprietà e legittimate le opere esistenti di questa porzione di Mura. Di conseguenza, sbloccati anche i lavori alle piscine Lido.

La situazione drammatica delle piscine Lido era già stata segnalata da “Il Giornale dei Veronesi” il 18 febbraio con l’articolo:

“Piscine ‘Lido’ nello sfacelo da anni. Un flash mob per smuoverne il riassetto bloccato”

Con la sottoscrizione dell’atto, anche il nodo del centro natatorio sarà sciolto.

Progetto e finanziamento già a bilancio con quasi 3 milioni di euro, l’Amministrazione comunale potrà finalmente dare il via alla gara e ai lavori veri e propri. Come un cane che si morde la coda, il mancato trasferimento delle Mura, infatti, non consentiva il procedere della riqualificazione dell’area sportiva, tanto attesa dai veronesi.

E sono già in cantiere anche i passaggi di proprietà delle mura di via Ippolito Nievo, di Porta San Zeno e Porta San Giorgio. Un puzzle che va, via via, completandosi grazie alla regolarizzazione di tante piccole anomalie create in passato e consolidate negli anni.

Ad annunciare il trasferimento, questa mattina in diretta streaming, l’assessore al Patrimonio, dopo mesi di lavoro per arrivare all’ok di Demanio e Soprintendenza.

Leggi le dichiarazioni dell’assessore al Patrimonio “A piccoli passi arriveremo al trasferimento completo, questo consentirà al Comune di riqualificare e utilizzare appieno le mura magistrali, un patrimonio storico-architettonico di 9 chilometri. È un’operazione di cui parlai per la prima volta nel 1999, quando ero amministratore a Palazzo Barbieri. Da allora nessuno riuscì a portare a casa questo risultato. Siamo orgogliosi del lavoro fatto assieme agli uffici dell’Edilizia privata per regolarizzare tutta la scheda relativa alle piscine Lido. E ora di arrivare al trasferimento definitivo frutto della collaborazione con il Demanio e la Soprintendenza, che ringrazio”

