Lavori di asfaltatura in via Mezzacampagna dal 18 luglio, come cambierà la circolazione

Da lunedì 18 luglio via Mezzacampagna resterà chiusa, dalle 5 alle 18, per lavori di asfaltatura nel tratto compreso tra lo svincolo di via Vigasio Sud fino all’intersezione con Strada delle Trincee.

Inoltre l’uscita e l’entrata 5 bis della tangenziale Sud in direzione San Martino Buon Albergo resteranno inaccessibili 24 ore su 24 fino alla fine dell’intervento.

Durante tutta la durata dei lavori, prevista di circa due settimane, la strada resterà percorribile a frontisti, attività della zona e mezzi di soccorso, così come sarà assicurata la presenza della Polizia Locale.

Fonte: Comune di Verona

“Il cantiere per l’allargamento della sede stradale di via Mezzacampagna procede con l’intervento di asfaltatura, previsto dal 18 al 31 luglio 2022, durante il quale viene attuato il divieto di transito dei veicoli in via Mezzacampagna nel tratto compreso tra via Vigasio e strada delle Trincee, dalle ore 5 alle 18, nelle modalità previste dall’ordinanza n. 781 del 12 luglio 2022.

A tale scopo, nei medesimi giorni, lo svincolo 5/bis della Tangenziale Sud viene chiuso in ingresso ed in uscita, come da Ordinanza 4095 di Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza e Padova.

La Polizia locale invita gli automobilisti a cercare percorsi alternativi, se non diretti in quella precisa zona, a tal fine nelle vie limitrofe e in tangenziale è prevista la segnalazione dei lavori.

Nel caso di necessità, gli agenti hanno facoltà di procedere con l’istituzione di un senso unico vero e proprio, sfruttando le vie adiacenti.

Si tratta di un intervento atteso da anni e risolutivo per la messa in sicurezza dell’arteria cittadina.

Per l’autunno, al termine dei lavori, è prevista una strada molto più amplia, dotata anche di un percorso ciclopedonale.

Il progetto prevede che le corsie, oggi utilizzate soprattutto dai mezzi pesanti, vengano allargate e che la carreggiata passi dagli attuali 6,5 metri ad una larghezza di 8 metri, rendendo la circolazione molto più agevole e sicura.

Per le bici e i pedoni si va a realizzare una nuova pista in affiancamento alla strada.”