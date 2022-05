Ponte Nuovo, partono i lavori. Da domani chiuso il passaggio

Procedono i lavori su Ponte Nuovo per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’infrastruttura.

Domani, venerdì 20 maggio, partirà una delle fasi più impattanti e pericolose del cantiere, con l’avvio degli scavi e delle palificazioni.

Vista la delicatezza delle operazioni, e per garantire l’incolumità dei cittadini, per sette giorni il passaggio pedonale sul ponte sarà chiuso al transito di pedoni e ciclisti dalle 7.30 del mattino fino alle 17.30 circa. Praticamente, in orario diurno, mentre gli operai sono al lavoro. Nel resto della giornata si potrà, invece, attraversare il ponte a piedi o in bici, in entrambe le direzioni.

Anche in questa fase sono utili i semafori pedonali provvisori in prossimità degli accessi al ponte. Ciò per rendere ben visibile anche da lontano ai cittadini quando il ponte è percorribile (luce verde) e quando invece gli operai sono al lavoro ed è quindi vietato il passaggio (luce rossa).

© Riproduzione riservata