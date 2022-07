Siccità Verona, in azione il piano di irrigazione straordinario per mantenere il verde pubblico

Comune di Verona ed Amia impegnati nell’irrigazione del verde pubblico di tutto il territorio.

Come già segnalato nell’ordinanza correttiva dello scorso 9 luglio, la salute del verde pubblico sta a cuore dell’Amministrazione, che ha per questo avviato un piano d’intervento straordinario. Si chiama ‘Irrigazione di soccorso’ ed è il programma realizzato da Comune e Amia per salvaguardare giardini e piante pubbliche dalla grave situazione di siccità.

Piano di irrigazione di soccorso

L’assenza di precipitazioni di alta intensità, in grado di garantire un corretto apporto idrico al terreno, mette a rischio la sopravvivenza della vegetazione.

Per questo, da diverse settimane, addetti dell’Ufficio gestione verde pubblico del Comune e di Amia si occupano di effettuare regolarmente l’irrigazione di alberature, parchi, aree verdi e giardini pubblici.

L’obiettivo è quello di garantire la sopravvivenza della vegetazione, nonostante le alte temperatura e la siccità.