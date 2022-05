Straverona, tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 22 maggio si corre a Verona la trentanovesima edizione della Straverona.

Tre i percorsi di gara, con partenza e arrivo in piazza Bra. Fischio d’inizio scaglionato dalle 8.30 alle 9.

Per garantire la svolgimento della manifestazione, dalle 7 alle 13, limitatamente al tempo necessario per il passaggio dei partecipanti, quindi senza chiusure definitive, sarà istituito il divieto di transito lungo i tre percorsi.

Percorso 5 km

Corso Porta Nuova, circonvallazione Oriani, stradone Porta Palio, corso Castel Vecchio, ponte Scaligero, lungadige Campagnola, lungadige Matteotti, parco Giardini Lombroso, lungadige San Giorgio, ponte Pietra, via Ponte Pietra, via A. Massalongo, via San Pietro Martire, via Santa Maria in Chiavica, via Arche Scaligere, piazza Indipendenza, piazza Viviani, via Stella, via Anfiteatro, via San Nicolò, via Anfiteatro, via Dietro anfiteatro.

Percorso 10 km

Corso Porta Nuova, circonvallazione Oriani, stradone Porta Palio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, via Berto Barbarani, via Tommaso Da Vico, ponte del Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Matteotti, parco Cesare Lombroso, lungadige San Giorgio, Breccia San Giorgio, via Nievo, via Castel San Felice, via Nazareth, sottomura S. Zeno, via San Zeno in Monte, via Scala Santa, vicolo Pozzo, via San Giovanni in Valle, via Fontane di Sopra, vicolo Dietro Castel San Pietro, via Castel San Felice, piazzale Castel San Pietro, scalone Castel San Pietro, vicolo Botte, ponte Pietra, via Ponte Pietra, via Abramo Massalongo, via San Pietro Martire, via Santa Maria in Chiavica, via Arche Scaligere, piazza Indipendenza, piazza Viviani, via Stella, via Anfiteatro, via San Nicolò, via Anfiteatro, via Dietro anfiteatro.

Percorso 20 km

Corso Porta Nuova, circonvallazione Oriani, stradone Porta Palio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, via Berto Barbarani, via Tommaso Da Vico, ponte del Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Matteotti, parco Cesare Lombroso, lungadige San Giorgio, Breccia San Giorgio, via Tirapelle, viale dei Colli, via Carlo Donati, via San Mattia, stradella Santa Giuliana, via Bonuzzo Sant’Anna, via Ronchi, via Leonardo da Quinto, via Castelberto, Villa Santa Chiara, Contrada Avesani, via Clocego, via Sottocastello, via Castellana, Strada Castellana, via Biondella, via Giuseppe Torelli, via Giobatta Biancolini, via Luigi Luzzati, Salita San Sepolcro, via Santa Toscana, via San Nazaro, via Muro Padri, via Gaetano Trezza, via San Vitale, via San Paolo, ponte delle Navi, via Leoni, via Leoncino, via San Cosimo, piazza Nogara, via Conventino, piazza San Nicolò, via Anfiteatro, via Dietro anfiteatro.

Previsto anche il divieto di sosta dalla mezzanotte alle 14 di domenica per corso Porta Nuova, su entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra piazza Bra e piazza Pradaval fino alla traversa di collegamento con via della Valverde; in via Anfiteatro, dall’intersezione con via E. Noris a via Dietro Anfiteatro; in via Dietro Anfiteatro nel tratto compreso tra via Anfiteatro e v.lo Tre Marchetti; lungadige San Giorgio e Piazzale di Castel San Pietro.

Straverona Junior

Sabato 21 maggio, anche i bambini correranno. Per consentire la manifestazione sarà istituito il divieto di transito dalle 11 alle 18.30 in corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via dei Mutilati e piazza Bra, così come in piazza Bra e in via degli Alpini.

Nella stessa giornata sarà anche sospesa, dalle 11 alle 14, la fermata dell’autobus turistico Verona City Sightseeing e il posteggio Taxi.

Tutte le deroghe e l’elenco completo delle deviazioni è disponibile sul sito www.comune.verona.it.

