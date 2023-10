La scomparsa dell’artista-personaggio Bruno Prosdocimi

Quando mi punzecchiò disegnando due… ossi in finale al mio cognome

Il 26 ottobre scorso, all’età di 87 anni, ha interrotto l’ancora sua vispa e lucida vena creativa Bruno Prosdocimi (Mestre, Venezia, 23 maggio 1936, quinto figlio di Andrea, detto Cavarzan e di Giuseppina Marino), famoso disegnatore, fumettista, pittore e caricaturista.

Trasferitosi con i familiari nel Veronese, Prosdocimi risiedeva in località Monte Romoldo (località presso Bussolengo).

Lo incontrai ad una gradevole vernice che riunì personalità e collaboratori per l’uscita del primo numero di “Tuttoaffari”, un settimanale scaligero di annunci economici gratuiti, attualità, cultura e tempo libero della Biondani Editore che durò pochi numeri, tra febbraio e maggio 1986 ed al quale collaboravo con altri (tra cui illustri nomi come lo scrittore e poeta Dino Coltro, i giornalisti e scrittori Sergio Saviane e Walter Pedrotti, il fumettista Milo Manara).

Il direttore responsabile era Giuseppe Patat, eclettico personaggio che aveva fondato e diretto “Arena Bazar”, il primo giornale di annunci economici nel nord Italia. Patat s’era già cimentato in significative esperienze, tipo l’incarico di capo Ufficio stampa alla Camera dei deputati tra il 1981 ed il 1983, operando gomito a gomito con lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia, allora deputato. O la partecipazione come attore-sosia non protagonista (nel 1985, con la prima nell’anno successivo) nel cast di “Ginger e Fred” di Federico Fellini, con Marcello Mastroianni e Giulietta Masina.

Oltre all’attività giornalistica, seguita soprattutto tra il 1983 ed il 1990, Patat s’è pure impegnato in diritti civili ed azioni sociali fondando l’Associazione Padri presenti e collaborando con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza riguardo ad una legge sull’affidamento condiviso.

Tra i convenuti all’evento non mancò un artista tra i più affermati, appunto Bruno Prosdocimi. Ci presentammo e, al sentire il mio cognome, non mancò di darmi una prova del suo umorismo, disegnando su una cartolina che riproduceva uno dei suoi quadri ad olio (della serie “Salviamo le osterie tipiche del centro storico”) un paio di… ossi dopo C. Beccal’. Ci risi sopra, anche perché abituato da sempre a “frecciatine” e “deformazioni” del mio cognome di ceppo bresciano da parte di “punzecchianti buontemponi”…

Prosdocimi si diplomò disegnatore tessile, frequentò l’Accademia di Belle Arti “Giambettino Cignaroli” di Verona mettendosi in luce quale valido disegnatore. Si trasferì a Milano, poco più che ventenne, per collaborare come fumettista per la Mondadori (nel 1961), disegnando personaggi e storie di Walt Disney, grande aspirazione personale. La sua consacrazione avvenne in Rai, lavorando in varie trasmissioni televisive ormai cult (“Il Musichiere”, Chissà chi lo sa?”, “Sapere”, “Ottovolante”, “Gioco Città”, “Uno Mattina”, “La valigia delle vacanze”, “Senza tanti complimenti”, “Natale in casa” ecc.).

Il suo stile ed il suo nome diventarono celebri nelle caricature di cantanti, personaggi dello spettacolo, sportivi, calciatori dei vari campionati, come quelle pubblicate negli album di figurine dell’editrice “Panini” di Modena. Frequentò e ritrasse gli attori impegnati nei teatri di posa di Milano e sue opere finirono su quotidiani e riviste.

Rifatto fagotto per la città scaligera volendo interessarsi dell’ambito lirico, eseguì ritratti dei suoi protagonisti che furono esposti in mostre anche internazionali assieme a caricature, quadri ad olio, serigrafie e ceramiche. Ideò il personaggio a fumetti “Super Cane”, pubblicato su “Telezecchino”, “Il Paladino”, “PM (Piccolo Missionario)”, “L’Arena”. Scrisse e disegnò la storia del “Teatro alla Scala” di Milano e del “Festival di Sanremo” per il settimanale “TV Sorrisi e Canzoni”. Gli originali lavori di Prosdocimi spuntarono a flash pure su “Vita in campagna” e “L’informatore agrario”, su testate della Mondadori (“Gialli”, “Urania”, “Segretissimo”, l’immancabile “Topolino”, “Epoca”, “Grazia”) e su “Confidenze”, “Famiglia Cristiana”, “Ici Paris”, “Orpheus”, “Sipario”, “Il Loggione”).

Realizzò, inoltre, il monumento allo scrittore Emilio Salgari, collocato all’interno del parco divertimenti “Gardaland”, a Castelnuovo del Garda, del quale disegnò anche le mappe dal 1975 al 1983.

Contribuì anche al carnevale scaligero, progettando per il Comitato del Bacanal del Gnoco, nel 2009 e nel 2010, i carri allegorici dedicati rispettivamente a Flavio Tosi (allora sindaco di Verona) e Barack Obama (all’epoca 44° presidente degli Stati Unti d’America).

Per i suoi 80 anni fu allestita una mostra itinerante in tre “tappe” dal 5 giugno al 31 luglio 2016. Nel 2018 uscì il rewind della sua vita, scritto a quattro mani con Paola Biribanti come un saggio-intervista, intitolato “Prosdocimi. La vita è un gioco: Topolino, umorismo, figurine, tv” (iacobellieditore, Guidonia, Roma), riccamente illustrato.

Uno degli ultimi “atti dovuti” per chi si burlò simpaticamente di me affibbiandomi due… ossi, comunque d’autore.

Claudio Beccalossi