Polizia di Verona – Insediamento del nuovo Questore della Provincia di Verona, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza dott. Mauro La Matina

Oggi si è insediato il nuovo Questore della Provincia di Verona, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza dott. Mauro La Matina.

Come primo gesto in occasione del Suo insediamento, il Questore ha voluto rendere omaggio ai Caduti della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, deponendo una corona di alloro davanti alla lapide che ne custodisce la memoria, in segno di riconoscenza per il loro sacrificio.

Successivamente, presso l’Aula Magna “Giuseppe Cimarrusti” della Questura, il dott. La Matina ha incontrato i funzionari della Questura di Verona e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno. L’incontro ha rappresentato l’occasione per favorire il dialogo e la condivisione delle priorità operative e organizzative, valorizzando il contributo di tutte le componenti che, con ruoli e competenze diverse, concorrono quotidianamente al funzionamento dell’Ufficio e al perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Nel corso della mattinata, il nuovo Questore ha inoltre incontrato il Prefetto della Provincia di Verona, dott. Demetrio Martino, nel segno della consolidata collaborazione istituzionale tra le due Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e del comune impegno per la sicurezza del territorio e della comunità veronese.

Nei prossimi giorni, incontrerà il personale in servizio presso i diversi uffici della Questura e i funzionari delle Specialità della Polizia di Stato, per una conoscenza diretta delle articolazioni territoriali e delle attività svolte.

Con l’insediamento del nuovo Questore si apre una nuova fase di impegno al servizio della comunità veronese, nel segno della continuità dell’azione istituzionale, della collaborazione con le altre realtà del territorio e del costante impegno della Polizia di Stato per la sicurezza dei cittadini.

Al Questore Mauro La Matina i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, con l’auspicio di un percorso ricco di soddisfazioni professionali al servizio della comunità veronese.