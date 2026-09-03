Polizia di Verona – Sottrae alcolici dagli scaffali e si dà alla fuga: 29enne arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino srilankese di 29 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria, dopo aver sottratto alcune bottiglie di alcolici all’interno di un supermercato cittadino e aver tentato la fuga.

L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle 16:25, a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura, relativa a una rapina appena consumata all’interno di un esercizio commerciale sito in Vicolo Fossetto.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, l’uomo avrebbe prelevato dagli scaffali alcune bottiglie di alcolici, riponendole all’interno di uno zaino, per poi dirigersi verso l’uscita e oltrepassare le casse senza effettuare il pagamento.

La dipendente dell’esercizio commerciale, dopo averlo raggiunto e avergli chiesto di restituire la merce, sarebbe stata aggredita fisicamente dall’uomo, che l’avrebbe spintonata facendola cadere a terra, per poi allontanarsi con la refurtiva al seguito.

La donna, dopo essersi rialzata, si è immediatamente posta all’inseguimento del 28enne, inizialmente a piedi e successivamente a bordo dell’auto di un cliente del supermercato, che si era fermato per prestarle aiuto. Durante l’inseguimento, la dipendente ha continuato a fornire agli operatori le indicazioni sulla direzione di fuga, fino a quando l’uomo ha fatto perdere temporaneamente le proprie tracce.

Le ricerche, estese alle vie limitrofe sulla base delle descrizioni fornite, hanno dato esito positivo poco dopo, quando il soggetto è stato riconosciuto da un cittadino che ha indicato agli agenti il luogo in cui lo aveva visto nascondersi.

Le Volanti hanno quindi raggiunto un androne condominiale di via Barbarani, dove l’uomo è stato individuato nascosto dietro un muro e immediatamente bloccato.

Nel corso della perquisizione personale, all’interno dello zaino che portava con sé, sono state rinvenute due bottiglie di alcolici, risultate essere state sottratte al supermercato. Una terza bottiglia, abbandonata durante la fuga, è stata successivamente recuperata dagli operatori.

La merce, ancora rivendibile, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti il cittadino srilankese – pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.