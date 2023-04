Grave incidente stradale: autocarro imbocca contromano il sottopasso di Viale Piave due feriti di cui uno in gravi condizioni

Poco prima delle 13 grave incidente stradale causato da un autocarro che ha imboccato contromano il sottopasso di viale Piave. Grazie alle telecamere di videosorveglianza della centrale della Mobilità è stato possibile ripercorrere il percorso del mezzo, uscito dall’Acciaierie Verona, ha proseguito per Breccia Cappuccini, via faccio, viale Piave, è entrato regolarmente nel sottopasso ma vicino alla chiesa di Santa Teresa anzichè proseguire a destra per viale dell’Agricoltura e poi svoltare a sinistra per viale del Lavoro ha deciso di tornare indietro percorrendo via Santa teresa, nonostante la segnaletica, ed è entrato nel sottopasso proprio mentre vi accedevano regolarmente una Ford C-Max e una Volkswagen Tiguan. Il conducente della Ford, un veronese 52enne, è ricoverato in codice rosso, mentre una cittadina di Rovigo, alla guida della VW è in codice giallo. Dai primi accertamenti il conducente non era alterato alla guida, mentre sono state già accertate violazioni sui tempi di guida e di riposo degli ultimi giorni. Nessuna conseguenza per il conducente 43enne rumeno che lavora per una azienda rumena. Il sottopasso è rimasto chiuso fino alle 16.15 conn ripercussioni in tutta la zona su, che hanno fatto scattare un piano di emergenza della Polizia Locale che ha anche effettuato i rilievi con il Nucleo Infortunistica.