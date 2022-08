Individuato il quarto ultras dell’Hellas Verona coinvolto nelle aggressioni post partita del 15 agosto

Nel pomeriggio odierno, la Digos di Verona ha eseguito l’ordinanza emessa dal G.I.P. Paola Vacca che, dopo i 3 già arrestati il 17 agosto, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del quarto ultras dell’Hellas Verona coinvolto nelle aggressioni perpetrate dopo la partita Hellas – Napoli che era riuscito inizialmente a sottrarsi all’arresto.

Trattasi di un 22enne, già noto alle forze di polizia come militante della locale associazione culturale “Fortezza Europa” ed avente diversi precedenti di polizia per reati connessi alle manifestazioni sportive, contro la persona e per discriminazione razziale.

Il tifoso è stato indagato per resistenza, violenza e lesioni pluriaggravate nei confronti di pubblico ufficiale commesse in occasione di manifestazioni sportive (artt. 337, 339, 582, 585, 576 comma 1 numero 5-bis, 61 comma 11 septies c.p.) e per possesso e lancio di materiale (artt. 6 bis e 6 ter L. 401/89).

Sono già in atto le procedure per l’emissione del provvedimento del DASPO per inibirgli l’accesso alle manifestazioni sportive.

Continuano, nel frattempo, le indagini per l’individuazione di ulteriori responsabili.