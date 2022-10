Cronaca Verona, nel fine settimana un arresto e una denuncia per furto, entrambi marocchini

Fine settimana particolarmente impegnativo per la Polizia Locale che oltre a gestire la folla di turisti e spettatori in Arena, nei musei e al mercatino dell’antiquariato di San Zeno, ha proceduto ad una intensa attività di controllo del territorio, secondo il piano concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I risultati dei controlli hanno portato all’arresto sabato sera di un cittadino marocchino, 24enne, incensurato e privo di permesso di soggiorno, sorpreso a rubare un borsello contenente cellulari e contante ad un turista svizzero. La pattuglia di piazza Bra è intervenuta proprio mentre l’uomo veniva inseguito dal proprietario e da altre persone. Addosso all’arrestato è stata trovata anche merce rubata in un negozio di articoli sportivi in via Mazzini e per questo sarà segnalato anche per il reato di ricettazione.

Nella giornata di domenica è invece stato individuato l’autore di un altro furto presso il centro commerciale Adigeo, sempre un cittadino marocchino, 21enne, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a rubare materiale da un negozio.