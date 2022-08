Incidente stradale in via Nievo, due giovani scooteristi in gravi condizioni

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto sabato mattina attorno alle 8.00 in via Ippolito Nievo in prossimità dell’intersezione con via Mentana, dove un Honda SH 125 ed un Fiat Fiorini si sono scontrati in modo frontale.

Molto gravi le condizioni dei due giovani che viaggiavano sullo scooter, uno di 17 anni e l’altro ancora in corso di identificazione.

Da una prima ricostruzione della Polizia Locale è emerso che lo scooter stava percorrendo via Nievo in direzione di via Marsala quando, nell’affrontare la curva nella zona del parco giochi avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi col Fiorino che stava sopraggiungendo in quell’istante.

Alla guida un 61enne di Verona, rimasto illeso e molto scosso per l’accaduto.

Sul posto sono arrivati in poco tempo soccorritori ed agenti, che hanno anche chiuso la strada per consentire ai sanitari di operare in sicurezza.

Dai primi accertamenti è anche emerso che il proprietario dello scooter ne aveva denunciato il furto pochi giorni fa: su questo aspetto sono in corso approfondimenti.

La Polizia Locale ha già avvisato i magistrati di turno presso la procura di Verona e per i minorenni di Venezia, anche relativamente alla condizioni dei feriti.

Mentre le condizioni psicofisiche dell’automobilista sono risultate adeguate, a carico degli scooteristi sono stati richiesti esami tossicologici all’ospedale.