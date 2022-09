Motociclista investe un cane non al guinzaglio che muore sul colpo in ZAI a Verona. Sanzionato il proprietario dell’animale

E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato in ZAI, quando una moto MBK guidata da un veronese, ha travolto un cane che non era al guinzaglio – un american bully – e che stava attraversando la strada, animale poi deceduto dopo l’investimento.

Gli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi all’incrocio tra via Lussemburgo e via Lovanio hanno sanzionato il proprietario dell’animale ai sensi dell’art. 12 del regolamento di tutela degli animali che prevede una sanzione di 50 euro. Il proprietario aveva con sé altri due cani. Il motociclista non è caduto a terra e non ha avuto danni particolari.