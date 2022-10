Polizia Locale: controlli su giovani e locali il bilancio del finesettimana. Recuperate due auto rubate in Slovenia

Un finesettimana molto impegnativo per le pattuglie della Polizia Locale di Verona. Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre sono stati indentificate 356 persone, di cui ben 112 minorenni. Sono state redatte 300 sanzioni al codice della strada soprattutto per la sosta selvaggia, visto l’eccezionale afflusso dovuti ai concerti in Arena e a molti locali che richiamano clienti anche da fuori Verona. A tal proposito in centro storico sono stati molte le chiamate da parte di residenti sia per la musica proveniente dagli esercizi commerciali ma anche per l’impossibilità di transito di veicoli per la presenza in strada di centinaia di consumatori, come in via Rosa, via Arche Scaligere e via Pellicciai. Su questo aspetto sono in corso gli accertamenti della Polizia Amministrativa che porteranno all’emissione di verbali e diffide ai gestori. Controlli notturni nei pressi di locali sulle Torricelle e in zona Cà di David, dove sono state ritirate cinque patenti per guida in stato d’ebbrezza e identificate 38 persone. Tre veicoli compendio furto sono stati recuperati in zona Avesa, tra cui due auto rubate in Slovenia, una Mercedes A200 e una Smart, ora in attesa di essere recuperati in depositeria dai proprietari residenti oltre confine. Quattro gli incidenti rilevati, tutti senza feriti gravi, tra cui un investimento di pedone in vicolo Cavalletto, una fuoriuscita autonoma in via Binelunghe, un tamponamento in via Belfiore ed uno scontro tra due auto in viale Sicilia, dopo l’ennesimo salto dello stop da parte del conducente. Sabato sera agenti ed ufficiali hanno fermato e controllato un autobus ATV della linea 138, già segnalato per comportamenti violenti e possesso di sostanze stupefacenti. Un soggetto cittadino marocchino è stato così segnalato alla Prefettura perchè trovato in possesso di una dose di hashish, individuata dal cane Axel.