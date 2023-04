Casting a Verona per il nuovo film di Marco Tullio Giordana

Selezioni domani, sabato 15 aprile, alla Scuola Galathea Danza

Per il Nuovo film di Marco Tullio Giordana (autore de ‘La meglio Gioventù”, “Romanzo di una strage”, “Yara” e tanti altri) dal titolo “La vita accanto”, tratto dal romanzo omonimo dell’autrice veneta Maria Pia Veladiano, sono in corso a Verona i casting per la ricerca delle due protagoniste da bambine e ragazze.

Il progetto è prodotto da Kavac Film, col supporto di Veneto Film Commission. Le riprese si svolgeranno in Veneto a inizio estate 2023. Per lo scouting in Veneto è incaricato il Centro Mira Project.

COME PARTECIPARE AL CASTING DEL 15 APRILE

Per questo casting, iniziato da più di un mese e per il quale ha già fatto audizione un numero elevato di candidate, le prossime sessioni sono in programma domani, sabato 15 aprile,alla Scuola Galathea Danza in via Quattro Stagioni 2B Verona (zona Borgo Venezia), dalle 14.30 alle 18.30.

Si cerca, per il ruolo di protagoniste:

Rebecca (deve saper suonare il pianoforte)

– Una bambina veneta di 5-7 anni(basta che sappia suonare qualche nota)

– Una ragazzina veneta di 10-12 anni (deve saper suonare il pianoforte)

Lucilla (veneta, qualsiasi fisicità è presa in considerazione)

-Una bambina veneta di 6-8 anni, con predisposizione al canto

-Una ragazzina veneta di 10-12 anni, con forte predisposizione al canto

– Bambini (maschi) dai 5-12 anni per piccoli ruoli/figurazioni (no tagli di capelli particolari)

È richiesto di presentarsi con una liberatoria firmata dai genitori e scaricabile al link https://www.kavacfilm.com/liberatorie/Lib-Minori-Casting.pdf

NON SONO NECESSARIE ESPERIENZE PREGRESSE NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE