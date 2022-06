“Fuori Tutti Music Fest”, maratona musicale con giovani artisti di Sommacamapagna

Al via la rassegna estiva 2022

Si apre con una serata dedicata ai giovani, la rassegna estiva musicale Palco Venier 2022, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna.

Fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura, dott.ssa Eleonora Principe, la serata prevede l’esibizione, sul palco della villa settecentesca, di sei giovani compagini di artisti sommacampagnesi che daranno prova delle loro abilità musicali, canore e del loro talento artistico.

Venerdì 24 giugno, a partire dalle ore 21, sul palco si esibiranno:

Gas Towny Frinzy: L’amore per il panorama rock alternativo più ricercato e contemporaneamente più diretto e coinvolgente è ciò che accomuna i Gas Towny Frinzy. Una band capitanata da voce femminile nata con la passione per i classici del grunge, ma che poi cresce integrando nel cambio di formazione ispirazioni e ritmiche funk/nu-metal. Il tutto per dare origine a un repertorio di cover all’insegna dell’alternative rock dagli anni 90 ad oggi.

Green Kiss: band elettrica di quattro elementi in formazione batteria, chitarra, tastiera e voce. Proporanno cover internazionali. Nascono dall’esperienza di Freeschool Project e si esibiranno in un repertorio pop.

Junior Band del Corpo Bandistico di Sommacampagna: l’ensamble musicale eseguirà brani tratti dal repertorio moderno pop e rock del corpo bandistico, diretti dal Maestro Elia Costantini.

Laura Maccacaro: coltiva fin da piccola la passione per il canto; Tra i suoi punti di riferimento Michael Jackson, Whitney Houston, Giorgia, Celine Dion, Stevie Wonder, Aretha Franklin. Nel 2018 inizia la sua esperienza di cantante solista in una band e poi in un altro gruppo di musica pop nel 2019. Canta in concerto al Blue Note Jazz Club di Poznan, città polacca. Attualmente sta cercando di avviarsi con un duo chitarra-voce, formazione ridotta numericamente ma che le consente di esprimersi al meglio.

Mario Rossi fa Rap: è un gruppo veronese che vede la collaborazione del rapper Mario Rossi con i musicisti Emiliano Baldassarri (tastiere), Sebastiano De Gaspari (chitarra), Kirill Bobrov (basso), Tobia Benetti (batteria). Il gruppo nasce intorno al 2019 ma è solo nel 2021 che iniziano a portare live la loro musica.

Mirage e Mary: giovani musiciste e cantanti appassionate, innamorate della musica e dell’arte in tutte le sue forme fin da giovanissime. Proporranno cover in duetto.

Vi aspettiamo quindi Venerdì 24 giugno, presso il parco di Villa Venier, Via due Giugno, per una serata all’insegna della bella musica e del divertimento con le nostre giovani band.

Ingresso libero.

