D’Autore: ad Arbizzano importanti appuntamenti musicali

Il 4 marzo, sul palco, l’artista internazionale Deborah Kooperman

Presso il Teatro di Villa Albertini, ad Arbizzano di Negrar di Valpolicella, prende il via una nuova rassegna dal titolo D’Autore. Il calendario di spettacoli, sotto l’egida dell’Associazione Culturale Quinta Parete per la direzione artistica di Federico Martinelli, vede il sostegno dell’Amministrazione Comunale tramite l’Assessorato alla Cultura. È l’Assessore Coeli a tracciare le finalità del progetto «Dopo il successo degli ultimi incontri musicali abbiamo investito in un percorso che vedrà, oltre alle consolidate rassegne teatrali, nuovi percorsi dedicati alla musica. Quella di Villa Albertini è solo una tappa di una più ampia serie di incontri lungo tutto il territorio negrarese.» Gli appuntamenti di questa stagione, che prende il via il 25 febbraio per terminare, provvisoriamente il 15 aprile, sono ben cinque. «Si tratta di un progetto in itinere in quanto è desiderio dell’Amministrazione, come pure dell’organizzazione, proseguire con nuove date al fine di ampliare i contenuti e le emozioni da diffondere.», prosegue Federico Martinelli. «Ho selezionato alcuni progetti musicali che celebrassero l’impegno dei cantautori e di quei gruppi che hanno segnato la storia della musica universale: pur essendoci alcune serate a tema vi aspetteranno anche momenti di commistioni sonore, nell’ottica di far ascoltare la bellezza dei dialoghi tra i padri della musica d’oltreoceano e tra i più significativi ed influenti artisti europei.». 25 febbraio – Rolling Waves: tributo ai Pink Floyd con Paolo Avella (voce e tastiere); Alessandro Bucci (sassofono) Giuseppe Cangelosi (batteria); Amos Corradi (basso); Enrico Frigo (voce, chitarra ed effetti). 4 marzo – Women in song: canzoni scritte da donne, che raccontano di donne con Deborah Kooperman (voce e chitarra) e Federico Fuggini (pianoforte). 18 marzo – Mille papaveri rossi: Gilberto Lamacchi canta De André con Gilberto Lamacchi, Andrea Fattori (chitarra elettrica); Claudio Moro (chitarra classica); Paolo Zanella (tastiere); Eleonora Elio (violino); Giovanni Baldin (basso); Giovanni Romio (batteria). 25 marzo – Nuove e vecchie storie: la canzone d’autore italiana e internazionale con Onde Acustiche: Camilla Bertini (voce ed effetti sonori); Enrico Grendene (voce e chitarra); Enrico Frigo (voce e percussioni). 15 aprile – Tropico italiano. Lo sguardo nostrano sulla canzone latino americana anni ‘30 – ‘50 con Giuliana Bergamaschi (voce); Stefano Benini (flauto); Luca Pighi (batteria); Carlo Ceriani (chitarra) e con Enrico de Angelis (voce narrante). L’ingresso è tra i 10 e i 12 euro, a seconda dello spettacolo ed è consigliata la prenotazione tramite il sito www.eventbrite.it cercando l’omonimo concerto. Info solo tramite messaggi whatsapp al 349.61.71.250 – quintaparete@quntaparete.it