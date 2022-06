Festival della Bellezza 2022, il calendario eventi completo

Presentata oggi al Teatro Romano di Verona la IX edizione del Festival della Bellezza concepito intorno all’idea di “arte nell’arte”, in cui il pathos di spettacoli e riflessioni si fonde con quello degli scenari. Al patrimonio Unesco del Veneto, sede tradizionale degli appuntamenti, si uniscono per la prima volta altri luoghi simbolo della tradizione storico-artistica italiana dal V secolo a.C. (Tempio di Segesta) alla seconda metà del Novecento (Cretto di Burri), passando per città d’arte come Roma e Firenze e opere epocali come l’Ultima Cena di Leonardo.

Tema dell’edizione è “Miti e tabù. Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli”, con focus sull’Italia tra gli anni ’50 e ’80 del Novecento. In programma 35 eventi, da giugno a ottobre: apertura il 15 giugno al Teatro Romanodi Veronacon Massimo Recalcati su Bibbia e psicoanalisi.

Sono intervenuti il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, il sindaco di Verona Federico Sboarina.

Ha dichiarato il ministro Garavaglia: “è un piacere tornare a Verona, soprattutto per questo Festival, che è la sintesi del concetto di sostenibilità: in Italia abbiamo un patrimonio infinito di arte, storia e cultura. Questo ci dà la responsabilità, enorme, di farlo crescere, valorizzarlo, farlo conoscere. Il Festival della Bellezza ci riesce in pieno, perchè tocca una serie di luoghi meravigliosi mettendo in luce anche perle meno conosciute. E lo fa con un’offerta di assoluto livello dal punto di vista culturale”.

Nel progetto, condiviso con il Ministero del Turismo e la Regione del Veneto, crescono anche le sedi venete: il Teatro Romano di Verona sarà il luogo principale degli eventi (14) che andranno dalle sponde del lago a Garda, nella cinquecentesca Villa Guarienti di Brenzone, a Venezia, con appuntamenti in ville storiche della Valpolicella (Mosconi Bertani e Guerrieri Rizzardi a Negrar), al palladiano Teatro Olimpico di Vicenza (3 appuntamenti) e al Palazzo della Ragione di Padova. Altri eventi sul lago di Garda sono all’Isola e in luoghi storici dai rimandi poetici: le Grotte di Catullo a Sirmione e Il Vittoriale dannunziano. Anche la montaliana Monterosso ha riferimenti poetici e, come Mantova (un evento al Teatro Bibiena) e Erice, all’Unesco.

Programma

L’incontro d’apertura con Massimo Recalcati su Bibbia e psicoanalisi anticipa una serie di riflessioni sui miti fondativi della nostra identità proposte da Umberto Galimberti e Massimo Cacciari, a partire da tragedia, epica e filosofia greca fino a Nietzsche, Freud e Musil; tra i loro appuntamenti in meravigliosi luoghi d’arte, una serata filosofica l’1 settembre a Segesta con Galimberti al Teatro e Cacciari al Tempio.

Personaggio dell’edizione è Pasolini, a cent’anni dalla nascita: a lui e alla sua sensibilità umana e artistica sono dedicati in modo specifico gli appuntamenti con Dacia Maraini e Carlo Lucarelli;la sua figura ricorre anche in riflessioni e ricordi di altri protagonisti del Festival che l’hanno studiato, interpretato e conosciuto.

Con riferimento a miti e tabù verranno raccontati da Vittorio Sgarbi, Melania Mazzucco, Massimiliano Finazzer Flory, Giordano Bruno Guerri, Alessandro Piperno le personalità e le opere iconiche di Klimt e Schiele, Balthus, Leonardo, Van Gogh, Baudelaire.

Sul periodo tra gli anni ’50 e ’80 Stefano Massini racconterà dell’amore nel dopoguerra coi suoi modelli cinematografici, Tullio Solenghi proporrà uno spettacolo su Woody Allen, Federico Buffa uno sul Mundial 82, Aldo Grasso una lectio su personaggi e miti televisivi. Con cinema, sport e Tv la canzone in quegli anni diventa il principale veicolo della mitologia contemporanea: Ornella Vanoni è protagonista di un racconto con canzoni sulla sua storia e i grandi artisti con cui ha collaborato, Morgan di una lezione-concerto sui Beatles e il rock degli anni ’60, Marco Ongaro di una su Serge Gainsbourg, Tasmania di un concerto di sue canzoni e interpretazioni di cult da Ciampi a De André, Simone Cristicchi di “Concerto mistico per Battiato”, in prima nazionale. Altri appuntamenti con la canzone d’autore, i concerti di Vinicio Capossela sugli album dei suoi esordi, Fiorella Mannoia col suo repertorio di successi con capolavori di Ivano Fossati e Lucio Dalla, Samuele Bersani col suo immaginario cinematografico ironico e surreale.

Igor Sibaldi propone riflessioni su “cos’è il mito” e “cosa sono i tabù”, indagandone origine, significato e rilievo, Yaryna Grusha su letteratura e miti fondativi. Sul tema con riferimento all’attualità interverranno Federico Rampini e, con sagacia e sarcasmo, Guia Soncini e Arianna Porcelli Safonov, che porta in scena al Teatro Olimpico e all’Isola del Garda monologhi teatrali inediti ideati per il Festival.

Calendario completo

Teatro Romano di Verona Mercoledì 15 giugno

Massimo Recalcati

Bibbia e psicoanalisi Giovedì 16 giugno

Melania Mazzucco

Il femminile nell’arte tra ideali e tabù Venerdì 17 giugno

Tullio Solenghi

Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene Sabato 18 giugno

Federico Buffa

Italia Mundial 82 Domenica 19 giugno

Simone Cristicchi

Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato Lunedì 20 giugno

Morgan

I Beatles e il rock degli anni ‘60 Martedì 21 giugno

Carlo Lucarelli

PPP / Un segreto italiano Lunedì 5 settembre

Samuele Bersani

Cinema Samuele Martedì 6 settembre

Fiorella Mannoia

La versione di Fiorella Mercoledì 21 settembre

Federico Rampini

Vecchi totem e nuovi tabù Giovedì 22 settembre

Umberto Galimberti

Nietzsche e il tramonto dell’Occidente Venerdì 23 settembre

Vittorio Sgarbi

Klimt e Schiele Domenica 25 settembre

Guia Soncini

Miti, cliché, nevrosi nell’era dell’esibizionismo Stefano Massini

Amore e dopoguerra

Teatro Olimpico di Vicenza Mercoledì 22 giugno

Massimo Cacciari

Musil e “L’uomo senza qualità” Giovedì 23 giugno

Arianna Porcelli Safonov

Totem e tabù: cosa adoriamo, cosa schifiamo Venerdì 24 giugno

Vinicio Capossela

‘Round One Thirty Five

Grotte di Catullo a Sirmione Sabato 25 giugno

Igor Sibaldi

Cos’è il mito?

Monterosso (Cinque Terre) Martedì 28 giugno

Umberto Galimberti

La poesia e l’esplorazione del territorio delle emozioni

Cenacolo Vinciano a Milano Giovedì 30 giugno

Massimiliano Finazzer Flory

Leonardo e il mito enigmatico dell’Ultima Cena

Terrazza Civita a Roma Martedì 5 luglio

Dacia Maraini

Caro Pier Paolo

Villa Guarienti di Brenzone a Garda Venerdì 8 luglio

Giordano Bruno Guerri

Van Gogh e lo splendore delle ossessioni

Anfiteatro del Vittoriale Venerdì 5 agosto

Ornella Vanoni

Come un attimo senza fine

Cretto di Burri a Gibellina Mercoledì 31 agosto

Massimo Cacciari

Lo strappo simbolico dell’arte

Teatro di Segesta Giovedì 1 settembre

Umberto Galimberti

La sapienza greca

Tempio di Segesta Giovedì 1 settembre

Massimo Cacciari

Mito e tragedia greca

Castello di Venere – Erice Venerdì 2 settembre

Umberto Galimberti

Filosofia, scienza, esistenza

Villa Mosconi Bertani a Negrar Mercoledì 7 settembre

Yaryna Grusha

Letteratura e miti fondativi

Giardino di Pojega a Negrar Giovedì 8 settembre

Igor Sibaldi

La scoperta del tabù Tasmania

Intimismi cosmici e canzoni cult

Teatro Bibiena a Mantova Mercoledì 28 settembre

Marco Ongaro

Serge Gainsbourg – Un poeta può nasconderne un altro

Serre Torrigiani a Firenze Mercoledì 5 ottobre

Alessandro Piperno

Baudelaire e l’artificio contro natura

Isola del Garda Domenica 9 ottobre

Arianna Porcelli Safonov

Lo stile non è acqua

Palazzo della Ragione a Padova Lunedì 17 ottobre

Aldo Grasso

Miti e riti dello specchio dei sogni

