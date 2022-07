“Aperitivo sul Ponte”, dall’8 al 10 luglio l’evento che unisce Bussolengo e Pescantina

La terza edizione di “Aperitivo sul Ponte”, promossa dai due Comuni insieme alla Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina, si terrà per tutto il weekend dall’8 al 10 luglio.

Oggi si è svolta la conferenza stampa per la presentazione di “Aperitivo sul Ponte”, che si terrà sullo storico ponte tra Bussolengo e Pescantina dall’8 al 10 luglio.

Ogni sera dalle 19 alle 24, il ponte si animerà per un lungo aperitivo con ottime selezioni di vini del territorio, fresche birre artigianali, oltre a ricercati cocktail a base di pesca, il frutto simbolo del nostro territorio, accompagnati dalle specialità culinarie servite dai food truck presenti.

Non mancherà l’intrattenimento musicale, ci saranno inoltre stand di artigianato locale e una zona riservata al divertimento dei più piccoli con giochi gonfiabili e giochi antichi di una volta. “Principesca”, il marchio della pesca veronese è coinvolto tra i partner ufficiali della manifestazione. L’evento è facilmente raggiungibile ed è servita da parcheggi gratuiti.

Venerdì 8 luglio alle 19 ci sarà il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali che darà il via ufficiale all’evento. Tutti i dettagli del programma sono disponibili sulla pagina Facebook.

«Questa iniziativa, che si ripete per il terzo anno consecutivo – ricorda il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi – riesce ad unire non solo simbolicamente i nostri paesi promuovendo le eccellenze che li rappresentano. In primis la pesca ma non solo: si potranno infatti degustare i nostri ottimi vini locali del territorio insieme alle nostre birre artigianali».

«Siamo felici – spiega il vicesindaco di Pescantina Davide Pedrotti – di ospitare la terza edizione di “Aperitivo sul Ponte”, a conferma del grande risultato degli anni passati, frutto della positiva collaborazione tra i nostri due Comuni. Quest’evento è la dimostrazione di come lo spirito di squadra sia vincente».

«Solo facendo rete – sottolinea Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione per la Promozione e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli – possiamo essere davvero efficaci nel lavoro per valorizzare il nostro territorio e le sue peculiarità. La pesca è un simbolo della provincia e anche attraverso iniziative come questa vogliamo promuovere e sostenere la nostra agricoltura».

«Abbiamo lavorato insieme – aggiunge l’assessore alle Manifestazioni di Pescantina Nicolò Rebonato – con l’obiettivo di dare rilevanza ad un evento che ha il duplice obiettivo di promuovere i prodotti locali e portare gente a Pescantina e Bussolengo».

«”Aperitivo sul Ponte” – conclude Massimo Girelli, assessore alle Manifestazioni di Bussolengo – può essere considerato a tutti gli effetti una scommessa vinta, lo abbiamo immaginato e realizzato come momento di condivisione per creare attenzione sulle nostre eccellenze, offrendo un’occasione di festa a quanti vorranno partecipare».

